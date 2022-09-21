21 Сентября 2022, 00:11

Казахстан будет строго следовать принципу «единство в многообразии» - Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на общих дебатах 77-сессии Генеральной Ассамблеи ООН проинформировал о реформах, проводимых в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно я инициировал использование средств Национального фонда для детей. С 2024 года 50% от инвестиционных доходов Национального фонда благосостояния будут отчисляться на специальные сберегательные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Эти средства могут быть направлены на образовательные цели или на приобретение жилья.

Сегодня специальный частный благотворительный фонд «Народу Казахстана» также оказывает помощь обычным гражданам в вопросах здравоохранения, образования и социального обеспечения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, страна нацелена на дальнейшее расширение прав и возможностей женщин и обеспечение их участия в экономической и общественной жизни.

«Всеобъемлющая национальная трансформация – непростой процесс, и на этом пути нас ждут определенные сложности. Но если мы хотим оправдать ожидания граждан Казахстана, мы не свернем с этого стратегического пути!» - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

За последние три года, как добавил Глава государства, Казахстан провел значительные трансформации, реализовав четыре пакета политических реформ.

«Например, новые законы, принятые Парламентом, упростили регистрацию политических партий и сократили порог для прохождения партий в Парламент с 7% до 5%. Для содействия более широкому вовлечению граждан в государственное управление действует обязательная 30-процентная квота для женщин и молодежи в избирательных списках партий. Для увеличения подотчетности органов местного управления введены прямые выборы местных акимов. Для содействия развитию культуры открытости между обществом и властью мы внесли изменения в закон о мирных собраниях, для проведения которых более не требуется получение согласия органов государственной власти», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в Казахстане была отменена смертная казнь в соответствии с международными обязательствами в рамках общепризнанных прав человека на жизнь и человеческое достоинство.

«Справедливый Казахстан строится на нашей многонациональной и многоконфессиональной солидарности. Мы будем строго следовать принципу «единство в многообразии», - сказал К. Токаев.

Также Президент напомнил, что на прошлой неделе в Казахстане был успешно проведен VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

«На Съезде еще раз была подчеркнута важность религиозной терпимости, диалога и мирного решения вопросов. Мы готовы строить мосты и предоставлять площадки для диалога, когда это необходимо», - заключил Глава государства.

Фото:akorda.kz