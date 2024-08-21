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    23:35, 20 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан будет сотрудничать в сфере ядерной безопасности с Таджикистаном

    Казахстан будет сотрудничать в сфере ядерной безопасности с Таджикистаном
    Фото: Ховар

    Казахстанский «Институт ядерной физики» и Национальная академии наук Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ховар.

    Республиканское государственное предприятие «Институт ядерной физики» Казахстана и агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана и подписали меморандум о сотрудничестве.

    Документ направлен на укрепление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя учреждениями в сфере ядерной и радиационной безопасности, научных исследований.

    Также меморандумом предусмотрены совместные научные исследования, обмен опытом, организация научно-практических конференций.

    Одними из основных аспектов меморандума является готовность к подготовке и обмену молодыми специалистами.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Ховар.

    Напомним, с 20 по 22 августа 2024 года проходят Дни культуры Республики Казахстан в Таджикистане.

    21 августа в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси установят бюст казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву.

    Эмомали Рахмон предложил провести первую встречу министров промышленности стран ЦА в Душанбе.

    Теги:
    Наука Радиация Казахстан Сотрудничество Образование Таджикистан Безопасность
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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