Казахстан будет сотрудничать в сфере ядерной безопасности с Таджикистаном

Казахстанский «Институт ядерной физики» и Национальная академии наук Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ховар.

Республиканское государственное предприятие «Институт ядерной физики» Казахстана и агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана и подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ направлен на укрепление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя учреждениями в сфере ядерной и радиационной безопасности, научных исследований.

Также меморандумом предусмотрены совместные научные исследования, обмен опытом, организация научно-практических конференций.

Одними из основных аспектов меморандума является готовность к подготовке и обмену молодыми специалистами.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Ховар.

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