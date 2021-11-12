Казахстан будет председательствовать в СНГ в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В своем выступлении Глава Правительства отметил последовательное восстановление национальных экономик стран СНГ и переход с антикризисной на постпандемическую повестку развития. Так, Согласно последним прогнозам МВФ, все экономики СНГ достигнут допандемических объемов производства в 2021-2022 гг. В качестве примера усиливающейся динамики в объемах внешней торговли на пространстве Содружества А. Мамин привел рост на 27% товарооборота Казахстана в рамках СНГ за январь-август текущего года до $20 млрд.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления темпов реализации потенциала производственной интеграции экономик стран СНГ, а также внедрения государствами Содружества модели «зеленой» экономики в целях обеспечения устойчивого роста.

А. Мамин обратил особое внимание на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, гармонизации регламентов и стандартов, проведения согласованной тарифной политики и взаимного предоставления преференций для широкого использования транзитного потенциала стран СНГ.

О растущем спросе на альтернативные транспортные маршруты в СНГ свидетельствует тот факт, что за первые 9 месяцев т.г. объем транзитных контейнерных перевозок только по маршруту КНР-ЕС вырос почти на 40%, достигнув более 600 тыс. ДФЭ.

Премьер-Министр предложил усилить работу по совместному производству продукции АПК и выводу ее на внешние рынки. Важным направлением этой работы должна стать реализация потенциала Единой товаропроводящей сети с опорой на трансграничные хабы и оптово-распределительные центры, что позволит обеспечить продовольственную безопасность и повысить экономическую связанность всех стран СНГ.

Обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. По итогам заседания принято соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, План мероприятий по проведению Года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 г., Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года.

В 2022 году Казахстан будет председательствовать в СНГ. Следующее заседание СГП планируется провести в мае 2022 года в г. Нур-Султан.

В заседании приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Беларуси — Роман Головченко, Кыргызстана — Акылбек Жапаров, Молдовы — Наталья Гаврилица, России — Михаил Мишустин, Таджикистана — Кохир Расулзода, Узбекистана — Абдулла Арипов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Чарымырат Пурчеков.