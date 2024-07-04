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    12:25, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Казахстан будет перенимать опыт стран ШОС в области эффективного управления

    Ерлан Нысанбаев
    Фото: кадр из видео

    Казахстан будет перенимать опыт стран ШОС в области эффективного управления. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на полях ШОС, передает агентство Kazinform.

    Министр рассказал о программе по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

    - В рамках саммита ШОС страны-участницы подписали два соглашения в сфере экологии. Первое - программа по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Второй документ касается вопроса эффективного управления отходами. Второй документ – это заявление Совета Глав государств участников Шанхайской организации сотрудничества в области эффективного управления отходами. Надо понимать, что на сегодняшний день задача или, скажем, проблема с отходами стоит во всех странах очень жестко. Поэтому сегодня, в рамках этих договоренностей, мы страны ШОС будет совместно изучать эти проблемы, принимать опыт стран. Сегодня достаточно эффективно управляют отходами практически все страны, есть чему поучиться. По развитию сотрудничества в области особо охраняемых территорий. Сегодня мы все видим, какие неимоверные нагрузки все-таки претерпевает природа. И здесь, создание особо охраняемых территорий и взаимодействие стран ШОС именно по этому вопросу очень важно. Это касается вопроса сохранения биоразнообразия, - сказал министр Ерлан Нысанбаев.

    Теги:
    ШОС Сотрудничество Саммит ШОС Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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