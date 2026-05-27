Казахстан, Азербайджан и Турция развивают волонтерское движение

В Посольстве Казахстана в Азербайджанe состоялся международный форум «Вклад женщин-волонтеров в развитие Казахстана, Азербайджана и Турции», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Организаторами мероприятия выступили Посольство Казахстана в Азербайджане и международный женский клуб города Баку. В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, женщины-предприниматели, представители госорганов, неправительственных организаций и дипломатического корпуса.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что форум приурочен ко Дню независимости Азербайджанской Республики и Году добровольцев. 2026 год был объявлен ООН Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Алим Байель также отметил, что современное волонтерство в казахском обществе берет свое начало с древней традиции взаимопомощи — асар.

Фото: Посольство Казахстана в Азербайджане

Председатель Парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова рассказала об истории зарождения женского активизма в Азербайджане и современных мерах поддержки женщин. Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро выразила поддержку инициативам по освещению женского волонтерства в странах, представленных на форуме.

Супруга посла Турции в Азербайджане Зёхрэ Акгюн, ввиду своего опыта работы в качестве педиатра, выступила с презентацией о важности раннего диагностирования аутизма среди детей, предоставления возможностей обучения вместе со сверстниками в дружелюбной и социальной среде, а также поделилась опытом Турции в данной сфере.

В ходе мероприятия спикеры из Казахстана, Азербайджана, Турции, Молдовы и США выступили с презентациями, освещающими роль женщин-волонтеров в современном обществе.

Президент Международного женского клуба города Баку Асемгуль Байель, директор Колледжа услуг и туризма акимата Астаны Салтанат Басыгараева, руководитель департамента развития волонтерского движения Центра молодежных ресурсов «Астана Жастары» Эльвира Есмуханова рассказали об опыте и успехах волонтерского движения в Казахстане. Основатель и президент «Sky Line Partners» Айтен Ширинова, председатель кооператива агрокультурного развития Çeşme Йешим Тюзюн Юксель и другие выступавшие рассказали о перспективах, трудностях и стратегических направлениях развития женского волонтерства.

В результате форума участники договорились о сотрудничестве в сфере продвижения женских гражданских инициатив и реализации совместных проектов на тюркском пространстве.

На мероприятии также выступили заслуженные артисты Азербайджанской Республики Фергана Гасымова, Гюльянаг и Гюльяз Маммадовы, а также дети с особенностями развития.

Международный женский клуб города Баку — это неправительственная некоммерческая организация, основанная в 1994 году.

