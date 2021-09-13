Казахстан активизирует взаимодействие с Управлением ООН по снижению рисков бедствий

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава Регионального офиса Управления по снижению риска бедствий Организации Объединенных Наций (УСРБ ООН), г-н Октавиан Бивол на текущей неделе посетит Казахстан с рабочим визитом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

1 июня 2021 года данное подразделение ООН в Брюсселе, охватывающее 55 стран, было официально переименовано в «Региональный офис УСРБ ООН для Европы и Центральной Азии».

Данная реструктуризация – отражение приверженности стран региона снижению риска бедствий, как эффективному и передовому подходу в управлении бедствиями и обеспечении развития страны. Среди приоритетов УСРБ ООН следует отметить анализ риска бедствий, содействие развитию национальных и региональных стратегий, подготовка местного населения к различным формам бедствий, а также финансирование проектов в данной сфере.

Перед своим визитом в Казахстан О. Бивол дал комментарий МИА «Казинформ»:

«Я очень рад посетить Республику Казахстан и обсудить с партнерами из Правительства Казахстана и другими заинтересованными сторонами важность снижения риска бедствий. Ваша страна продемонстрировала твердую приверженность делу снижения риска бедствий и играет активную роль в реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий.

Казахстан также играет центральную роль на субрегиональном уровне, особенно благодаря своей поддержке Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий в г. Алматы. В прошлом Казахстан подвергался бедствиям и сталкивается с растущими вызовами и критическими рисками, которые усугубились в результате глобального изменения климатической ситуации.

Воздействие загрязнения воздуха, засух и таяния ледников представляют собой области, требующие повышенного внимания, которые будут выигрывать от трансграничного и международного сотрудничества, а также от сильной национальной политической поддержки. Активизация действий по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям имеет важное значение, поскольку предотвращение спасает человеческие жизни».

- Какие конкретные вопросы и проекты реализуются Региональным бюро Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в Казахстане?

- С 2019 года UNDRR реализует Центрально-Азиатскую инициативу «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии» при поддержке Европейского Союза. Казахстан как часть Центральной Азии участвует в этой Инициативе UNDRR.

Основной целью этой работы является повышение устойчивости к стихийным бедствиям и изменению климата в трех ключевых областях: первое, укрепление региональной координации в области снижения рисков бедствий (СРБ), в частности путем повышения потенциала Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий в Алматы; второе, это разработка национальных и региональных стратегий в области СРБ на основе регионального профиля риска, данных и анализа рисков, содействие в создании баз данных о потерях в результате бедствий, прогнозирования рисков и уязвимости, включая Индекс риска INFORM, третье - повышение устойчивости городов и общин путем разработки местных стратегий и планов, и пути увеличения инвестиций в СРБ и привлечения частного сектора.

Благодаря деятельности UNDRR в регионе, страны Центральной Азии добились существенного прогресса в повышении устойчивости и снижении риска бедствий. Это включает разработку национальных баз данных о потерях в результате бедствий, повышение знания риска, его анализа, поддержку разработки Региональной стратегии СРБ в Центральной Азии; и сотрудничество в повышении устойчивости столичных городов региона к бедствиям, с особым вниманием к сектору общественного здравоохранения.

- В чем будет выгода для города Нур-Султана от присоединения к проектам UNDRR?

- Столица Казахстана Нур-Султан - быстро развивающийся город с передовыми подходами к планированию и развитию инфраструктуры, а также к интеграции технологий в области охраны окружающей среды, устойчивости, и транспорта.

Присоединившись к Глобальной инициативе «Повышение устойчивости городов» (Making Cities Resilient 2030), город Нур-Султан получит доступ к глобальному опыту планирования городов, направленному на устойчивое будущее, а также сможет использовать уроки и исследования по адаптации к изменению климата и концепциям городского развития.

Более 200 городов по всему миру являются членами MCR2030, и каждый из них предлагает уникальные знания и опыт для обмена.

- Расскажите подробнее о понятии устойчивости и как ее можно укрепить применительно к казахстанской столице?

- Устойчивость – это способность системы, сообщества или общества своевременно и эффективно противостоять, приспосабливаться и восстанавливаться после бедствия, а также сохранять и восстанавливать свои наиболее важные структуры и функции.

Города по всему миру быстро растут: в городах всего мира каждую неделю прибавляется 1,4 миллиона человек, и более половины земель, которые, по прогнозам, будут городскими к 2030 году, еще не освоены.

Каждый город – это система, состоящая из множества подсистем, и нарушение работы любого элемента этого сложного механизма под воздействием бедствия приведет к замедлению или сбою в работе других частей.

Большой город – особенно столица - это очень дорогая инвестиция в его коммуникации, сооружения, системы жизнеобеспечения, и, самое главное, это место, где живет много людей. Для обеспечения жителям комфортных и безопасных условий жизни и работы необходимо инвестировать в меры по снижению риска бедствий в структурных и неструктурных областях, в адаптацию к изменению климата, сохранение окружающей среды и практиковать эффективное и экономичное использование природных ресурсов. Поскольку потери, связанные с бедствиями, продолжают расти, решения, которые города принимают сейчас в отношении инвестиций, инфраструктуры и землепользования, жизненно важны для повышения устойчивости.

Помогая городам как избежать потерь от бедствий, так и предотвратить сползание пострадавших граждан в нищету, повышение устойчивости городов может обеспечить выгоды в области развития для будущих поколений.