Казахстан активизирует работу по декарбонизации транспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под эгидой Европейской экономической комиссии ООН проходит семинар «Поддержка декарбонизации транспорта в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главные задачи проводимого семинара - поддержать реализацию программ декарбонизации транспортного сектора в Казахстане путем перевода на компримированный и сжиженный природный газ, а также газификацию пассажирского автобусного парка, железнодорожных локомотивов, активизировать строительство в стране специализированных заправок, в особенности на международном транспортном маршруте «Западная Европа - Западный Китай».

Основной предпосылкой для перехода на использование природного газа в качестве моторного топлива в Казахстане, стало резкое увеличение за последнее десятилетие промышленного потребления нефтепродуктов. Во многом это связано с увеличением парка транспортных средств и его изношенностью. Чтобы в будущем избежать возможного дефицита традиционных видов топлива и не загружать экологию Казахстана вредными выбросами, а также перенести строительство в Казахстане нового нефтеперерабатывающего завода на более поздние сроки, было принято решение по диверсификации рынка моторного топлива на природный газ.

«В 2018 году Птрансравительством РК было принято постановление, утверждающее план мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. По ряду причин, таких как пандемия коронавируса и мировой кризис связанный с падением цен на нефть, но в большей мере из-за нарушения синхронизации взаимодействия между газовой и транспортной отраслями экономик и местными исполнительными органами, проект не был реализован в полной мере», - рассказал и.о. председателя правления ОЮЛ «Газомоторная ассоциация Казахстана» Талгат Арыстанбаев.

Он отметил, что согласно плану мероприятий, в Казахстане планируется строительство 100 новых газозаправочных станций, именно природного газа.

«Отечественный автопром должен был произвести 12 тысяч единиц газовых автобусов и спецтехники. В силу того, что у нас автобусный парк был изношен, была принята программа по его обновлению. Акиматы должны были покупать, формировать газовые автобусные парки. А мы для этих автобусных парков строить заправки. Такая идея была, но повлияла пандемия коронавируса, мировой кризис связанный с падением цен на нефть, коммуникация сбилась и все планы немного поменялись», - добавил спикер.

Талгат Арыстанбаев отметил, что заправки будут во всех городах и на трассе «Западный Китай - Западная Европа». Некоторые города начали активно закупать автобусы с газом.

По данным АО «КазТрансГаз», за годы независимости парк автомобилей в Казахстане вырос с 1,2 до 4,5 млн. единиц, главным образом, за счет бензиновых и дизельных. Соответственно увеличились и выбросы парниковых газов от автотранспорта более чем в 3 раза.

«Поэтапный перевод значительной доли действующего автопарка на природный газ и увеличение нового газового автопарка позволит не только снизить выбросы парниковых газов, но также улучшить качество воздуха в населенных пунктах. Это положительно отразится на здоровье населения, производительности труда работоспособного населения, соответственно приведет к снижению расходов домохозяйств, работодателей и государства на здравоохранение. Наряду с положительным социальным эффектом, газификация транспорта позволит снизить расходы (в том числе из госбюджета) на обслуживание и ремонт автотранспорта, поскольку газовый транспорт реже нуждается в обслуживании и ремонте, чем бензиновый и дизельный. Также значительно смягчится негативное воздействие транспортного сектора на флору и фауну. Таким образом, газификация транспорта будет способствовать также восстановлению экономики пост-COVID и достижения многих ЦУР ООН», - пояснили в «КазТрансГаз».

Талгат Арыстанбаев подчеркнул, что сейчас необходимо продлить до 2030 года срок действия плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива в период 2019-2022 годы, ранее утвержденного постановлением Правительства.

В ходе семинара «Поддержка декарбонизации транспорта в Казахстане» будут представлены результаты изучения опыта других стран региона ЕЭК ООН, оформленные в отчет «Повышение потенциала государств-членов ЕЭК ООН по декарбонизации транспортного сектора за счет увеличения использования природного газа в качестве моторного топлива».

Отметим, в декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим амбициям Президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

На сегодняшний день, одним из самых эффективных направлений в этом процессе стал переход государств на природный газ, вместо использования бензина и дизельного топлива.