НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статью под названием «Kazakistan, trent’anni di sfide e cambiamenti» или «Казахстан: 30 лет вызовов и перемен» опубликовала итальянская газета. Автор статьи Emanuel Pietrobon (Эммануэль Пьетробон) на страницах своего издания it.insideover.com отмечает, что Казахстан за 30 лет изменил свой облик, передает МИА «Казинформ».

Между современностью и традициями

Тридцать лет Казахстана можно объяснить одним словом: трансформация. Путь к освобождению от тяжелого советского наследия был долгим, извилистым и чреват препятствиями, особенно экономическими, но, в отличие от постсоветского соседства (и самой России), уровни нестабильности и мятежа были сдержанными. Астана - столица с 1997 года и ранее известная, как Акмола, в 2019 году получила новое имя – Нур-Султан, чтобы отдать дань уважения тому, кто позволил Казахстану выделиться из государств Центральной Азии, отцу нации Нурсултану Назарбаеву. Столица, почти полностью построенная с нуля, представляет собой зеркало и душу Казахстана: современный деловой центр, в котором преобладают небоскребы, окружен созвездием мечетей, православных церквей и архитектуры, отражающих своеобразную евразийскую многогранность, этническую и многоконфессиональную казахскую идентичность.

Ислам приобрёл центральность в общественной жизни, перестав «рассматриваться как при Советском Союзе», но это не привело к исламизации политики, культуры и общества. Фактически, руководство управляло процессом возрождения идентичности с двойным результатом: избегая значительных процессов религиозной радикализации, которые, с другой стороны, значительно повлияли на Узбекистан и Таджикистан, но создавая атмосферу межконфессионального диалога, что гарантировало социальный мир и позволило Казахстану возродить себя как сторонника диалога цивилизаций.

Символом межцивилизационной повестки дня является Дворец мира и согласия, шестидесяти двухметровая пирамида, которая возвышается в самом центре столицы, в гигантском Президентском парке, была построена в 2006 году в качестве резиденции Конгресса лидеров традиционных и мировых религий – мероприятие, проводимое каждые 3 года, способствующее диалогу между культурами, религиями и цивилизациями.

Первая экономика Центральной Азии

Казахстан сильно изменился с 1991 года, и не только с точки зрения межцивилизационного центра и городского планирования. Результаты тридцатилетней перспективной, разумной и хорошо реализованной политики столь же очевидны, сколь и осязаемы, и были признаны различными участниками такими, как Всемирный банк и Фонд наследия.

Сегодня Нур-Султан является ведущей экономикой в Центральной Азии. Валовой внутренний продукт увеличился вдвое с 1995 по 2017 год благодаря обширному, почти непрерывному и, прежде всего, обогащающему экономическому циклу. Количество тех, кто живет с менее чем 3,20 долларов в день, то есть близко к абсолютной бедности, были практически сведены к нулю в 2009 году, и имеет двадцатый лучший инвестиционный климат в мире согласно данным World Bank за 2020 год, строительству которого способствовал реформаторский импульс после Назарбаева, калиброванный рычагами исламских финансов и созданием двенадцати специальных экономических зон. Важные цифры, которые являются доказательством прогресса последних тридцати лет и которые были бы невозможны в отсутствие иностранных инвестиций, обрушившихся от капитализации геостратегического положения Казахстана, которое, по сути, является сердцем земного сердца Маккиндера (прим.ред - основное понятие геополитической концепции профессора Оксфордского университета Хэлфорда Дж. Маккиндера в докладе Королевскому географическому обществу).

Опять же, цифры говорят сами за себя: через страну проходят одиннадцать трансконтинентальных торговых маршрутов, которые связывают рынки Европы, России и Китая, что значительно сокращает время перевозки по железной дороге из одного конца континента в другой. Вот почему Казахстан присоединяется одновременно и без конфликта интересов к Евразийскому экономическому союзу, к инициативе «Один пояс, один путь» и к Тюркскому Совету; три макрорегиональных интеграционных проекта, соответствующих трем разным державам, соответственно России, Китаю и Турции, которые стимулировали процветание национальной экономики. Наконец, постоянное и массовое внимание к экономической, функциональной диверсификации, чтобы сломать проклятие ресурсов, типичное для богатых углеводородом государств – привело к значительному усилению туристического, автомобильного, строительного и фармацевтического секторов, к значительному развитию легкой и тяжелой промышленности, и завоевывая первенство на мировом рынке урана – Казахстан является ведущим производителем урана в мире с 2009 года и доминирует в этом секторе, занимая квазимонопольное положение (в 2019 году он произвел 43% добычи урана на планете).