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Казахскую белоголовую выставили против быков герефордов и ангусов на соревнованиях в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Октября 2021, 22:31
Казахскую белоголовую выставили против быков герефордов и ангусов на соревнованиях в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соревнования быков проходят на международной аграрной выставке в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства РК Дамира Егизбаева.

В рамках международной аграрной выставки в городе Нур-Султане проходит конкурс быков пород «Qazaq aqbas», герефорд и ангус. В соревнованиях принимают участие 30 животных. Честь породы «Qazaq aqbas» защищают 12 животных из Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Лучших выберет судья мирового уровня из США.

«Он определит, какое животное по генотипу, по упитанности и другим качествам лучше. Конкурс пройдет в двух категориях – до 15 месяцев и до трех лет, а потом будет еще битва за абсолютное чемпионство. Чемпион каждой породы в финале выйдет на ринг, а судья определит лучшего на этой выставке», - сказал исполнительный директор Республиканской палаты казахской белоголовой породы Даурен Матакбаев.

По его словам, владельцев лучшего животного ждут ценные призы.

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