Казахской диаспоре в США оказывается поддержка со стороны Казахстана

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В США 21 февраля прошла онлайн-встреча посла Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаева и президента НАО «Фонда Отандастар» Абзала Сапарбекулы с представителями казахской диаспоры, проживающих в 12 американских штатах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Республики Казахстан в США Ержан Ашикбаев поприветствовал участников встречи и отметил, что 19 марта 2023 года пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Избирательные участки в США будут работать с 7 утра и до 8 часов вечера в трех городах: Вашингтон, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Глава дипломатического учреждения призвал граждан Казахстана, которым небезразличны судьба и политическое развитие страны, прийти и выполнить свой гражданский долг, отдав свой голос за кандидатов в Парламент РК.

Предстоящие выборы совпадут с праздником Наурыз, на который посольство РК планирует пригласить в США музыкальную группу после решения визовых вопросов.

Президент НАО «Фонд Отандастар» Сапарбекулы Абзал

Президент НАО «Фонда Отандастар» Абзал Сапарбекулы поделился планами по поддержке казахских диаспор за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах.

В числе мероприятий предусмотрены международные «Отандастар форумы», онлайн-, оффлайн-классы по изучению казахского языка, экскурсии «Киелі Қазақстан» (для активной молодежи), фестиваль искусств «Қасиетті қазақ елі» (для одаренных), организация молодежных лагерей «Жазғы лагерь», создание международного клуба казахской молодежи «Жас қазақ», проведение международных олимпиад по казахскому языку «Ата жұртым», организация литературного творчества и международных конкурсов, создание Центра информационной поддержки соотечественников (Call-center), проведение обучающих курсов по казахскому языку, национальной культуре, искусству и традициям, организация работы Ассоциации казахскоязычных СМИ за рубежом.

Представители казахской диаспоры в США

В мероприятии приняли участие более 50 человек. Казахская диаспора была представлена такими американскими штатами, как Калифорния (California Qazaq Community, гг. Сакраменто и Лос-Анджелес), Пенсильвания (Kazakh American Community Inc, г.Филадельфия), Нью-Йорк (Kaz Community USA, Kazakh American Center, г.Нью-Йорк), Техас (Shanyraq Kazakh Foundation, г.Хьюстон), Флорида (Florida.kz, г.Майами), Массачусетс (MIRAS Boston Kazakh Cultural Foundation Group, гг. Уелсли, Филадельфия и Бостон), Иллинойс (Kazakh American Society of Chicago, г.Чикаго), Вирджиния (Kazakhstan community of Washington DC area), Мэриленд (Kazakh American Association), Северная Каролина (г.Шарлотт), Вашингтон (г.Сиэтл) и Гаваи.

Обсуждался широкий круг вопросов: проведение курултая, празднование Наурыза, поддержка образовательных и культурных центров, консульские, логистические, организационные, финансовые вопросы и другие. Отдельные из них посол поручил решить казахстанским дипломатам.

Онлайн-платформа - возможность прямого и открытого диалога не только с представителями посольства РК с США и казахстанского «Фонда Отандастар», но и многочисленными представителями казахской диаспоры между собой для обсуждения насущных проблемных вопросов и предложений по их решению.

В ходе встречи участникам мероприятия были предоставлены необходимые контактные данные (телефоны и адреса электронных почт) для направления имеющихся проблемных аспектов в казахстанское дипломатическое учреждение, которые будут рассмотрены и затем направлены в «Фонд Отандастар». Также посол РК в США Ержан Ашикбаев выразил готовность в оказании необходимой организационной поддержки представителям казахской диаспоры в США.

В завершение мероприятия была выражена благодарность участникам онлайн-платформы за активное участие и заинтересованность в продолжении этого формата диалога и поддержки соотечественников за рубежом.