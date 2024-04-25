Казахский язык станет языком межэтнического общения – Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал народ к единству, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На фоне тревожных событий в мире, мы, как нация, должны быть как никогда едины в своих намерениях и устремлениях. Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более, к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве. Для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос. Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан здесь не исключение.
— Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения. Собственно говоря, это постепенно происходит. Государство отмечает и поощряет их успехи, которые, помимо всего прочего, носят политический характер. И сегодня некоторым из них будут вручены почетные награды, — отметил Глава государства.