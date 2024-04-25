Казахский язык станет языком межэтнического общения – Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал народ к единству, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На фоне тревожных событий в мире, мы, как нация, должны быть как никогда едины в своих намерениях и устремлениях. Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более, к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве. Для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос. Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан здесь не исключение.