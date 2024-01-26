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    23:43, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Казахский язык планируют преподавать в Оксфордском университете

    Казахский язык планируют преподавать в Оксфордском университете
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Министерство науки и высшего образования РК и University of Oxford подписали соглашение, согласно которому планируется запустить преподавание казахского языка в Оксфордском университете, передает агентство Kazinform. 

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, ректоры ведущих вузов Казахстана посетили один из престижных старейших вузов мира.

    В ходе посещения учебного заведения Великобритании представителям делегации были представлены эксклюзивные древние рукописи Бодлианской библиотеки Оксфорда, относящиеся к Казахстану, а также проведена экскурсия по университету. Во второй части мероприятия министр презентовал британцам первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary, разработанный по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    — Язык — это большая ценность для нашего народа. Сегодня презентуя казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary, мы переступаем новый исторический порог. Благодаря этому о нашей культуре, народе узнает больше людей в мире. Мы развиваем казахский язык не только через бумажные носители, а также активно оцифровываем государственный язык, — подчеркнул министр.

    Казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary был выпущен в конце 2023 года. Первое издание содержит более 60 тысяч слов и состоит из 1300 страниц. Его 4 года создавали с участием специалистов института языкознания имени Ахмета Байтурсынова. В нем учтены актуальные изменения в лексиконе обоих языков, включая новости из сферы современной культуры и науки.

    Кроме того, министр провел переговоры с одним из ведущих экспертов в мире по высшему образованию, заместителем по науке в Department of Education (University of Oxford) Майей Чанкселиани. Стороны обсудили три важных направления: программа научных стажировок, консалтинг по центрам академического превосходства, а также консультирование в сфере политики высшего образования.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Казахский язык Великобритания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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