1 Августа 2022 03:10

«Казахский титан» нокаутировал «Иранского Халка»

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский силач Алмат Джуманов по прозвищу «Казахский титан» выступил на турнире промоушна Wicked N’ Bad на Dubai P7 Arena в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Там Джуманов сразился с другим гигантом — иранцем Саджадом Гариби, который называет себя «Иранским Халком». Они провели бой по правилам бокса в формате четыре раунда по две минуты. Победу в этом поединке одержал «Казахский титан» — он выиграл техническим нокаутом уже в первом раунде.

Как сообщалось ранее, «Казахский титан» прославился поднятиями тяжестей: в апреле сдвинул с места самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннесса. «Иранский Халк» также известен своими рекордами по поднятию тяжестей и в бодибилдинге, а популярность в соцсетях получил из-за габаритов: при росте 188 см его вес составляет примерно 177 кг (по большей части - мышцы).



