Казахский народ принимает под свой шанырак все этносы - депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Ильяс Буларов в канун Дня благодарности рассказал, как в стране укрепляется дружба между этносами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я родился в селе Сортобе Кордайского района в Жамбылской области. Вырос, учился, получил образование, окончил сельхозинститут и обратно вернулся в свое село в 80-х годах. Мама моя - казашка, а отец - дунганин. Бабушка была казашкой, а дед - дунганином. Дунгане 143 года назад переселились из Китая. Восстание было в 1878 году. С юга Китая дунганский этнос не бежал в такие мусульманские страны как Иран, Афганистан, Пакистан и так далее. Почему-то история рассказывает, что этнос через Китай прибыл именно в Казахстан. Тогда предки-дунгане знали, что казахский народ - один из самых благополучных, щедрых народов, принимающий в свои объятия всех, кто бы ни пришел. Видимо, уже наши предки знали о великодушии и доброте казахского народа», - рассказал Ильяс Буларов.

«Ближе казахского народа у дунганского этноса никого нет. Дунганский этнос - один из самых первых переселенцев. Разные народы во все времена переселялись в Казахстан, потому что казахский народ - один из самых добрых и принимает под свой шанырак всех», - сказал депутат.

Ильяс Буларов также поделился историей, когда дунганский этнос организовал специальный велопробег в знак уважения казахскому народу.

«В 2013 году меня избрали председателем Оргкомитета по проведению международного велопробега. Тогда мы с исторического места проживания - города Сиань в Китае до села Масанчи протяженностью 6300 км на велосипеде проехались и организовали веломарафон. Когда мы перешли границу Казахстана, купили 40 казахских национальных шапанов. Мы заходили в каждый казахский аул, благодарили, находили аксакалов и дарили им шапаны от имени дунганского этноса в знак благодарности. Вот, на протяжении более 100 лет дунгане благодарят казахский народ. Этот велопробег был посвящен дружбе между народами», - отметил депутат.

Ильяс Буларов также проинформировал, что в сентябре 2013 года в Масанчи был открыт большой памятник, посвященный казахскому народу. Три года назад в селе Сортобе был установлен большой памятник Ногайбай батыру, который, по словам Ильяса Буларова, являлся одним из первых руководителей-биев и предоставил землю, хлеб переселившимся людям.

«Когда наша страна получила независимость, наш Елбасы первым в мире создал институт дружбы - Ассамблею народа Казахстана. Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года. 1 марта в 2016 году было объявлено Днем благодарности. В Казахстане на сегодня проживают более 130 народов и этносов. Все живут прекрасно, слава Богу. Независимость принесла очень много хорошего. Ассамблея народа Казахстана, действительно, оправдала себя. Каждый этнос сохраняет свои традиции, обряды, свой язык и культуру. Организованы этнокультурные объединения и центры. Каждый год все этносы в это время собираются, показывают свои традиции, кухню, концерты и так далее. Считаю, что это одна из самых больших побед», - подчеркнул мажилисмен.

«Если у нас в стране будут царить мир и дружба, и экономика будет подниматься, не будет проблем по вопросам дружбы народов. Наш Елбасы один из таких дальновидных лидеров, политиков. Предки говорили: «Всегда опирайтесь на казахский народ». Нет плохих наций, нет плохих этносов». Я очень рад, что родился и живу в этой стране. В канун Дня благодарности хочу пожелать мира, добра, согласия, единства, и чтобы наша страна процветала», - пожелал И. Буларов.

По словам депутата, на сегодня много мероприятий по укреплению дружбы между всеми этносами организовываются в области со стороны организации «Коғамдык келісім», молодежных центров, местных исполнительных органов. Готовится большое мероприятие ко Дню благодарности по Жамбылской области.