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    19:20, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Казахский Модрич - Рамазан Оразов пополнил состав «Елімай»

    Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов продолжит карьеру в составе клуба «Елімай» из Семея. Об этом официально сообщила пресс-служба команды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рамазан Оразов «Елімай» сапына қосылды
    Фото: КФФ

    — Официально сообщаем, что Рамазан Оразов перешел в ряды семейского «Елімай» в статусе свободного агента из датского клуба «Силькеборг». Футболист, значительную часть своей карьеры проведший в ведущих казахстанских клубах, известен среди болельщиков под прозвищем «казахский Модрич». Обладая опытом игры в чемпионатах Словении и Дании, он возвращается на родину. Добро пожаловать, Рамазан! — говорится в официальном сообщении клуба.

    Рамазан Оразов родился 30 января 1998 года в Алматы. За свою карьеру он успел поиграть за такие клубы, как «Кайрат», «Актобе», «Аксу» и «Тобол», а также за зарубежные команды — латвийский «Даугавпилс», российскую «Чайку» и словенский «Копер».

    Напомним, ранее в состав семейского «Елімай» также перешел еще один казахстанский футболист — Галымжан Кенжебек.

    Теги:
    Семей Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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