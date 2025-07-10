Казахский Модрич - Рамазан Оразов пополнил состав «Елімай»

— Официально сообщаем, что Рамазан Оразов перешел в ряды семейского «Елімай» в статусе свободного агента из датского клуба «Силькеборг». Футболист, значительную часть своей карьеры проведший в ведущих казахстанских клубах, известен среди болельщиков под прозвищем «казахский Модрич». Обладая опытом игры в чемпионатах Словении и Дании, он возвращается на родину. Добро пожаловать, Рамазан! — говорится в официальном сообщении клуба.

Рамазан Оразов родился 30 января 1998 года в Алматы. За свою карьеру он успел поиграть за такие клубы, как «Кайрат», «Актобе», «Аксу» и «Тобол», а также за зарубежные команды — латвийский «Даугавпилс», российскую «Чайку» и словенский «Копер».

Напомним, ранее в состав семейского «Елімай» также перешел еще один казахстанский футболист — Галымжан Кенжебек.