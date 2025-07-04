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    00:21, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Галымжан Кенжебек перешел в состав команды «Елімай»

    Казахстанский футболист Галымжан Кенжебек пополнил состав семейского футбольного клуба «Елімай», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ғалымжан Кенжебек «Елімай» командасының сапына ауысты
    Фото: ФФК

    Полузащитник сборной Казахстана родился в 2003 году в Таразе. Является воспитанником академии алматинского «Кайрата», в составе которого в 2020 году дебютировал во взрослом футболе. Позже выступал за «Мактарал» (Туркестанская область), «Жеңіс» (Астана), кипрский клуб «Акритас Хлоракас» и словацкий «Кошице».

    В национальной сборной Казахстана он дебютировал в 2024 году. С тех пор провёл 6 матчей и забил один гол. Ранее выступал за юношеские и молодёжные сборные страны (U-17, U-19 и U-21).                          

    Теги:
    Семей Спорт Футбол
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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