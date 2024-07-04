Казахский культурный центр откроется в Пекине

Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала, где будет располагаться Казахский культурный центр в Пекине, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Здесь надо рассматривать два аспекта. Первый — это визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В рамках его государственного визита были подписаны соглашения по культурно-гуманитарному направлению. В частности, мы открываем культурные центры: китайский культурный центр в Астане и казахский культурный центр в Пекине. Закон уже ратифицирован, и мы можем приступать. Это впервые в истории казахстанско-китайских отношений. Впервые институционально идёт такое сотрудничество, и, конечно, эти культурные центры будут способствовать тому, чтобы народы наших стран поближе узнали друг о друге. В рамках деятельности культурных центров мы можем охватить весь спектр вопросов по курируемым направлениям: это и в литературной области, и в концертной деятельности, и в сфере изобразительного искусства, — сказала Аида Балаева в интервью телеканалам Jibek Joly/Silk Way в мобильной студии на полях саммита ШОС.

Министр уточнила, что вчера на уровне глав государств уже открыто юридическое лицо.

— В Астане — китайский центр, в Пекине — казахский. И уже есть юридическая регистрация. У нас есть определённый офис, где мы будем располагаться. Это в Пекине на территории Арбата, самого проходимого, туристического места. Я полагаю, что деятельность нашего культурного центра позволит шире пропагандировать культуру и искусство Казахстана, историю Казахстана. И мы уже сможем более тесно взаимодействовать по всем направлениям, — заявила Аида Балаева.

Министр добавила, что поэтому председательство в ШОС и в целом взаимодействие стран, которые входят в организацию ШОС, способствует решению ряда вопросов.

— В частности, наше министерство уже очень плотно взаимодействует с партнёрами, и у нас появляются совместные проекты, которые способствуют развитию двусторонних отношений между нашими странами. Вчера наши лидеры подтвердили, что взаимодействие Китая и Казахстана выходит на новый качественный уровень, это новая эпоха взаимодействия между нашими странами. Поэтому все зависит, в первую очередь, от того, как государственные органы будут работать и способствовать дальнейшему укреплению и углублению отношений. Эти соглашения в сфере информации и киноискусства дадут в скором времени свои результаты в форме конкретных проектов, — подчеркнула Аида Балаева.

Глава МКИ также отметила, что любая страна будет работать над тем, чтобы обеспечить информационную безопасность.