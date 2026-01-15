Казахский кокпар включен в программу Всемирных игр кочевников в Кыргызстане

По словам Ходжаназарова, решение принято по итогам совместной работы Федерации кокпара Казахстана с Министерством туризма и спорта РК и переговоров с кыргызской стороной.

— Кокпар и кок-бору — это ключевые виды национального спорта, отражающие историческую и культурную идентичность казахского и кыргызского народов. Это не просто спортивная дисциплина, а живая традиция и преемственность поколений. Именно поэтому на международных соревнованиях спорт должен выступать символом дружбы и единства, — отметил он.

Фото: Kazinform

В прошлом году при утверждении программы Игр в перечень был включен только кок-бору, тогда как кокпар отсутствовал. Между тем данный вид спорта имеет важное значение не только для Казахстана, но и для других стран-участниц Игр. Кокпар широко распространён в Монголии, Узбекистане, Таджикистане и Афганистане.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года и объединят 43 национальных вида спорта с участием около 100 стран.



Напомним, Казахстан выиграл «золото» по кокпару на Всемирных играх кочевников в Астане.