Казахский историк в США нашел ценные материалы о древнем названии Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Работающий в Гарвардском университете в США историк Нурлан Кенжеахмет нашел ценные документы, касающиеся древнего названия города Усть-Каменогорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ученого-исследователя Центра китайских исследований Фэрбанка при Гарвардском университете, историка Нурлана Кенжеахмета, американский студент по имени Бенджамин Самюэль Леви в 2013 году защитил докторскую диссертацию на тему «Джунгарские беженцы и создание империи на китайской Цин-Казахской границе, 1759-1773» («Jungar Refugees and the Making of Empire on Qing China Kazakh Frontier, 1759-1773»).

Диссертацию на английском языке можно прочитать только в Гарвардской библиотеке. Как говорится, в научной работе в трех местах встречается прежнее, историческое название Усть-Каменогорска - «Кенгир-Тура».

В комментарии на странице 212 докторской диссертации говорится: «Kengger Tura is known as Ust-Kamennaya in Russian. It was the southern most outpost on the Russian «Irtysh Line» that marked the boundary of the Russian Empire». Перевод звучит таким образом: «Кенгер-Тура на русском известна как Усть-Каменная. Это был самый южный форпост на российской «Иртышской линии», обозначавший границу Российской империи».

«Американский студент написал свою научную работу, опираясь на архивы на маньчжурском языке. Маньчжуры правили Китаем 250 лет. В 1911 году они были уничтожены китайцами. Удивительно, но маньчжуры, жившие между 1600 и 1911 годами, за 311 лет превратили свой язык в один из величайших языков мира. Сейчас маньчжурский язык изучается наравне с теми, кто изучает латынь. Спрос очень большой. Это касается и нас. Ведь тайна казахской истории времен Абылай хана хранится в архивах на маньчжурском языке. Насчитываются тысячи фактов о казахской истории. Сам я не маньчжуровед, но изучаю маньчжурский язык в Гарварде для изучения топонимов на маньчжурской карте. Сейчас могу прочитать топонимы, архивы на маньчжурском языке. А ценность диссертации американского студента, о которой мы говорим, заключается в том, что речь идет стопроцентно о Восточном Казахстане. Было бы хорошо, если в дальнейшем этот труд перевести на казахский язык», - рассказал Нурлан Кенжеахмет.

По его словам, Усть-Каменогорск до 1757 года назывался Кенгир-Тура. Об этом говорится и в VIII томе «Исторического атласа Китая», составленном китайским ученым Таном Цисяном, а также на карте «Цяньлунь нэйфу юйту» («Ордынская карта царя Цяньлуна»), которая была нарисована в 1769 году, на берегу реки Иртыш, Кенгир-Тура.

«Другой интересный факт заключается в том, что шведский военнослужащий Ренат Юхан Густав нарисовал эту карту в 1716-1733 годах, когда попал в плен к джунгарам. На этой же карте указано название реки Кенгир в Восточном Казахстане, расположенной в середине рек Шульба, Ульба и Бухтарма. Эта карта включена в двухтомную монографию английского путешественника Джона Баддели «Россия, Монголия и Китай», - отметил историк.