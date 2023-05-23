Казахский драмтеатр построят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в этом году построят новый казахский драматический театр. Об этом стало известно в ходе праздничного мероприятия ко дню работников сферы культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь профессионального праздника ряд работников сферы культуры региона были награждены нагрудными знаками «ҚР Еңбек ардагері» и «ҚР Мәдениет саласының үздігі», почетными грамотами акима области.

В выступлении аким области Ералы Тугжанов рассказал, что в этом году на улице Бокенбай батыра построят новое здание, в котором будет обустроен казахский драмтеатр, планетарий и библиотека.

«Президент отметил, что «одним из механизмов перехода на новый этап социальной модернизации является поддержка работников культуры. Духовное развитие и зрелость страны сопряжены с бурным развитием культуры и искусства». В нашем регионе развитие данной сферы ускоряется с каждым днем. Одним из проблемных вопросов, поднимавшихся много лет, было строительство нового казахского драматического театра. В этом году он будет снят с повестки дня - на улице Бокенбай батыра в Актобе будет построено новое трехсекционное здание для театра, планетария и библиотеки. Также планируется разбить аллею «Рух», посвященную деятелям культуры», - сказал он.

В Актобе проводится большая работа по развитию креативной индустрии, созданию центров с высокой концентрацией молодежи. С этой целью в настоящее время в областной юношеской библиотеке имени С. Жиенбаева проводится капитальный ремонт, завершаются работы по укреплению и обновлению материально-технической базы.

При библиотеке планируется открытие креативного центра «Art & Science» со студией звукозаписи, IT-резиденцией, сontent room-ом для креативных фото и видео, мастерскими дизайнеров и художников. Аналогичный центр планируется открыть и в «Өнер орталығы». Будет продолжена работа по возрождению исторических ярмарок, популяризации наследия выдающихся деятелей культуры и искусства.

«В этом году мы начинаем строительство дома культуры в Хромтау. Это единственный районный центр в области, где до этого дня не было дома культуры. В Темирском районе построят новое здание районного музея. Также будет проведен капитальный ремонт дома культуры Айтекебийского района, девяти сельских клубов Алгинского, Байганинского, Кобдинского, Иргизского и Мартукского районов», - сказал Ералы Тугжанов