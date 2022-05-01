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Казахские традиции я знаю с детства - русская невестка из Алматинской области

Автор:  
Гульзат Сахова
1 Мая 2022, 16:16
Казахские традиции я знаю с детства - русская невестка из Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Людмила Михайлова из Алматинской области - настоящая казахская келiн. Она хорошо владеет казахским языком и соблюдает все традиции и обычаи. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, в чем секрет крепких семейных отношений в межнациональных браках.

Аскар Сахипов и Людмила Михайлова в браке 16 лет. Оба уроженцы села Соколовка Саркандского района Алматинской области. Учились в одной школе.

«Я по национальности русская, муж - казах. Истинной любви не может помешать ни национальность, ни религия, ни язык. Мой супруг Аскар на 7 лет старше меня. Я вышла за него замуж в 18 лет. Перед свадьбой мы совершили мусульманский обряд бракосочетания «неке қию», или никях. Бог один, и принципы всех религий схожи. Поэтому, когда дело дошло до религии, недоразумений не было. Я с детства знала, что буду невесткой в казахской семье», - рассказывает Людмила.

По словам нашей героини, соблюдать традиции и обычаи казахского народа не было сложно.

«Казахские традиции я знаю с детства, все мои друзья, соседи были казахами. К казахской семье я сразу привыкла. Свекровь была очень хорошим, добрым и открытым человеком. Она научила меня готовить и вести хозяйство. Дома мы следуем традициям и обычаям двух народов. Хотя обычаи и обряды русского народа совершенно разные, по смыслу они схожи. Например, Ораза Айт - один из праздников, который мы ждём с нетерпением. Пасху также отмечаем с родными за богатым столом. В праздничные дни у нас будет много гостей - соседи, родственники, друзья. Поэтому для нас важно, чтобы в доме царили чистота и уют», - говорит она.

Дети Аскара и Людмилы посещают казахский детский сад и учатся в казахской школе.

«У нас в семье двое детей - сын и дочь. Конечно, менталитет, традиции и обычаи двух народов совершенно разные. Однако это не препятствует воспитанию ребенка. Дома мы все говорим на казахском языке. Мои дети учатся в казахской школе», - сказала Людмила.

Кроме того, она поделилась секретом счастливой семьи.

«Счастливое, благополучное существование семьи зависит от двух сторон. Секрет счастливой семьи в взаимопонимании обоих супругов. Если два человека действительно уважают и искренне любят друг друга, то, безусловно, в семье будут царить гармония и благополучие. Я думаю, что если представители разных национальностей вступают в брак, то в их семье они должны стремиться, прежде всего, к уважению», - добавила казахская невестка Людмила.


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