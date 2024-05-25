Казахские национальные традиции были продемонстрированы в Лондоне

Представители Казахского центра в Великобритании приняли участие в Неделе культурного стиля 2024, целью которой является продвижение национальных ценностей. Они представили постановку под названием «От колыбели до мудрости», познакомив иностранцев с казахскими обычаями и традициями, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Найти традиционный казахский бесик в Лондоне тяжело, так как их не продают в магазинах, а заказать из Казахстана занимает слишком много времени. Местные казахи сымпровизировали колыбель из подручных материалов. Несмотря на это, идея показать иностранцам богатую казахскую историю и культуру была успешно реализована. Помимо церемонии укладывания в колыбель, на мероприятии также провели традиционную церемонию тусаукесер (разрезание пута) с шашу (разбрасывание сладостей).

- Я приехала в гости в Лондон из Уральска. В Великобритании живут моя дочь, зять и двое внуков. В постановке я исполнила роль бабушки и разбрасывала угощения. Сначала зрители были удивлены, но потом поняли, что это сладости, и охотно подбирали их», — рассказала Гульзада Хасанова.

Фото: Олег Савка

Для иностранцев все было ново и интересно. Они были восхищены казахскими детьми, играющими в традиционные игры, такие как асык ату, и молодежью в национальных костюмах. Весь процесс ведущая сопровождала закадровым текстом на английском языке. Традиционный обряд беташар (раскрытие лица невесты) особенно привлек внимание аудитории, некоторые даже нашли сходства с собственными обычаями.

Фото: Олег Савка

- В нашей стране лицо невесты также закрывается, и его раньше времени никому не показывают. Кроме того, наши старейшины дают благословение и раздают подарки. Я была глубоко впечатлена. Мне очень понравилось, — отметила дизайнер из Намибии Джорокий Камувете.

Фото: Олег Савка

- Мне было интересно узнать, как одежда меняется в зависимости от возраста на каждом этапе жизни. Было приятно видеть, что пожилым людям оказывается глубокое уважение и почтение, их возраст и жизненный опыт высоко ценятся, — сказала британская гражданка доктор Маделин Хагган.

Фото: Олег Савка

Для мероприятия казахские этнографы, портные и мастера представили свои изделия. На специально организованной ярмарке продавались кимешеки (традиционные казахские головные уборы), украшения с национальными узорами, скатерти и сумки из натуральной кожи.

- Сумка с казахским орнаментом вызвала большой интерес у англичан и представителей других национальностей. Цена очень доступная. Сегодня нам удалось продать несколько экземпляров этой сумки, — рассказал член Казахского центра Мухаммед Мусабеков.

Фото: Олег Савка

Неделя культурного стиля — уникальное мероприятие, позволяющее продемонстрировать культурное наследие через моду. Представители Казахстана, Доминиканской Республики, Японии, Маврикия и других стран показали свои уникальные особенности и продвигали свою культуру. Мероприятие организованное в торговом центре, привлекла тысячи зрителей.

- Культура каждой нации уникальна. Например, до сегодняшнего дня я мало знал о казахских обычаях. Благодаря этому мероприятию я почерпнул много нового. Я считаю, что Неделя культурного стиля — это эффективная платформа для популяризации национальных ценностей, — отметил организатор мероприятия Шабаз Грэм.

Великобритания — многонациональная страна, где в гармонии живут англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы и потомки иммигрантов. Дискриминация по расовому признаку преследуется по закону, а разнообразие культур высоко поощряется.