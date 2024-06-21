Казахские национальные песни прозвучали на концерте Москве

В Москве на площадке павильона «Казахстан» на ВДНХ состоялся концерт, посвященный памятной дате начала Великой Отечественной войны и приуроченный предстоящему 80-летию Великой Победы, передает собственный корреспондент Kazinform.

Мероприятие организовано Фондом содействия развитию дружбы народов и национальных культур «Астана» города Москвы, при поддержке Посольства Казахстана в России.

Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

В рамках вечера с концертом выступила заслуженный деятель Казахстана, профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Сауле Жанпеисова. В ее исполнении прозвучали песни военных лет, национальные музыкальные произведения казахского, русского, ногайского, кыргызского народов.

Фото: Kazinform

На мероприятии выступили известные деятели культуры: заслуженный работник культуры Казахской ССР Татьяна Полтавская, выпускница Астраханской консерватории, победительница и участница многих международных конкурсов Гульнара Куспакова, а также лауреат международных конкурсов, оперный певец Шынгыс Нургалиулы, а также танцевальный ансамбль «Дударай».

- Творчество Сауле Жанпеисовой подняло на новую высоту искусство народного пения, она возродила песни, которые уже казалось, утеряны безвозвратно, стала хранительницей народного наследия. Сегодня мы стали свидетелями впервые прозвучавшей в Москве песни в исполнении Шынгыса Нургалиулы, посвященной казахстанской летчице Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой, - сказала руководитель Фонда «Астана» Жаркын Утешева.

Она добавила, что подобные памятные концерты уже прошли в Германии, Беларуси, а также на различных московских площадках.

Фото: Нарымбек Исмагулов/ Kazinform

В рамках концерта состоялась выставка произведений казахстанской художницы, члена Союза художников Казахстана Камилы Жапаловой, которая представила серию картин на шелке, посвященных жизни кочевых народов и подвигу Хиуаз Доспановой.