Казахские кюи прозвучали на радиостанции Китая

В честь праздника Наурыз впервые на радиостанции FM969, вещающей на регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй с населением свыше 100 млн человек, прозвучали казахские кюи, передает Kazinform.

Ведущие радиостанции FM969 поздравили казахстанцев с праздником Наурыз и познакомили слушателей с яркими казахскими кюями.

Обращаясь к своим слушателям, ведущие рассказали, что с приходом весны в Казахстане наступает традиционный праздник Наурыз, обозначающий обновление природы и начало Нового года. Он также является символом торжества любви и дружбы.

Как ранее сообщили в МИД РК, величественные звуки домбры в исполнении оркестра имени Курмангазы прозвучали в эфире десятков популярных радиостанций на 5 континентах в честь светлого весеннего праздника Наурыз.



