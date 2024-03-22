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    22:40, 21 Март 2024 | GMT +6

    Казахские кюи прозвучали на радиостанции Китая

    кюи
    Иллюстративное фото: Минпросвещения РК

    В честь праздника Наурыз впервые на радиостанции FM969, вещающей на регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй с населением свыше 100 млн человек, прозвучали казахские кюи, передает Kazinform.

    Ведущие радиостанции FM969 поздравили казахстанцев с праздником Наурыз и познакомили слушателей с яркими казахскими кюями.

    Обращаясь к своим слушателям, ведущие рассказали, что с приходом весны в Казахстане наступает традиционный праздник Наурыз, обозначающий обновление природы и начало Нового года. Он также является символом торжества любви и дружбы.

    Как ранее сообщили в МИД РК, величественные звуки домбры в исполнении оркестра имени Курмангазы прозвучали в эфире десятков популярных радиостанций на 5 континентах в честь светлого весеннего праздника Наурыз.

    Теги:
    Культура Праздник Китай Наурыз Музыка
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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