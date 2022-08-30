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Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции
30 Августа 2022 17:37

Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Казахстана в Украине, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечают День Конституции. По этому поводу, несмотря на сложную ситуацию в Украине, казахская диаспора в Киеве собралась возле памятника великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву, расположенному в парке «Нивки» в Киеве, и направила казахстанцам особые поздравления!» - говорится в публикации пресс-службы Посольства в Telegram .


Кадр из видео/t.me/KZembassyinUKR

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