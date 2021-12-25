Казахская детская литература выходит на американский книжный рынок: Приключения Бату и его друзей выпустит издательство Amazon Publishing

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2021 год запомнится значительными успехами в казахской детской литературе. А казахская детская литература завоевывает сердца американских читателей. Издательство Amazon Publishing намерено выпустить на английском языке книгу в жанре фэнтези о приключениях алматинского школьника Бату авторов Зиры Наурзбаевой и Лили Калаус.

Цикл историй о приключениях мальчишки Бату, написанный культурологом, мифологом Зирой Наурзбаевой и писателем, автором курса литературного мастерства Лилей Калаус, хорошо известен казахстанским читателям. Отметим, что на днях была издана третья книга на русском, на казахском языке пока вышла только одна, в 2017. А сейчас творческая команда и Amazon Publishing готовятся выпустить в 2022 году первую книгу цикла на английском языке. Соответствующее соглашение уже подписано неделю назад.

Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с автором книги о том, как увлекательная история пятиклассника Бату вызвала интерес Amazon Publishing и открыла дорогу на книжный рынок США.

- Зира ханум, увлекательная история мальчишки по имени Бату находит свое продолжение. Предоставлена уникальная возможность сделать ее узнаваемой за рубежом. Как Вам удалось выйти на зарубежный рынок?

- Выйти на американский рынок удалось благодаря роману «Талтүс» − «Полдень» моего покойного супруга – писателя, кюйши, кинодраматурга Таласбека Асемкулова. Расскажу обо всем по порядку.

«Литературный редактор за рубежом – важнейший участник книжного дела»

- В Бельгии проживает отважная казашка, наша соотечественница Зауре Батаева. Она работает на четырех языках, и для продвижения казахской литературы в мире бесплатно переводит произведения казахстанских писателей, в особенности молодых, пристраивает их в журналы и сборники. Порой она предлагает перевести тексты американской переводчице Шэлли Файраузер-Вега. Шелли по предложению Зауре перевела несколько моих текстов, они были опубликованы в американских изданиях. По программе «Рухани жаңғыру» Шелли перевела автобиографический роман моего мужа «Талтүс» и затем издала его в издательстве Slavica Pub университета Индианы. При университете есть авторитетный научный центр исследования стран Восточной Европы и бывшего СССР, в котором один из отделов занимается Казахстаном. Поэтому Шелли порекомендовала выбрать из предложений разных издательств именно Slavica Pub. Как обладатель авторских прав, я получаю роялти от продажи книг. Т.е. это не vanity press, когда автор сам или через спонсоров оплачивает издание своей книги, а издательский проект.

В американских читателях очень нравится одно качество. Прочитанные книги они обсуждают в социальных сетях и на сайтах продаж книг. Например, поэт Тимоти Уолш сделал обзор казахской литературы, доступной на английском языке, и в заключение написал: «Если хотите полюбить казахскую литературу, начните с «A Life at Noon» Таласбека Асемкулова.

Некоторые наши писатели, чтобы стать известным широкому кругу читателей, получить доход от своих текстов, ориентируются на запросы западной или российской аудитории: создают соответствующих персонажей, выбирают место действия и т.д. Если у писателя есть талант, и ему повезло, то этот способ оправдывает себя. Потому что на Западе, да и в России есть книжный рынок, издательства ищут сильных авторов. А у нас настоящий книжный рынок только начал формироваться.

Наш «Бату» ориентирован на казахстанскую аудиторию, персонажи – простые алматинские пятиклассники. После заключения договора с Slavica Pub, мы обратились за советом к Шелли: будет ли интересной наша детская книга зарубежным читателям. «Вполне возможно книга заинтересует американских издателей, надо попробовать», − посоветовала она. Мы попросили ее перевести одну главу и синопсис, оплатили перевод. Договорились, что, если издательства примут наше предложение, Шелли в качестве агента будет получать проценты от нашего авторского гонорара. Незаметно прошло несколько лет. Шелли неустанно отправляла наши материалы различным агентствам, издательствам. Некоторые просили показать вторую главу. Тогда Шелли уже по своей инициативе перевела вторую главу первой книги. Этим летом Шелли попросила синопсис второй и третьей книги. Поняли, что есть подвижки. В сентябре она написала: «У меня хорошая новость для вас. Даст Бог, в скором времени расскажу уже в деталях».

И вот, 1 ноября на почту пришло письмо от издательства Аmazon Publishing. Как оказалось, они уделяют особое внимание эпистолярному жанру, это было заметно по отправленному письму. Мы так удивились, увидев сообщение: «Так здорово быть на связи! Я рад сделать вам предложение о «Бату и поиск золотой чаши». Мы думаем, что эта книга станет прекрасным дополнением к списку Amazon Crossing Kids! Мы рады возможности работать с вами обоими и с Шелли, чтобы представить эту книгу англоязычным читателям». Мы были на седьмом небе от счастья. Наше произведение понравилось Мерилин Бригхем, редактору отдела детской литературы издательства Аmazon Publishing. Это мастер своего дела, редактор нескольких книг, ставших бестселлером в Америке, в целом она издала свыше 150 книг, и сама пишет.

На мировом рынке литературный редактор обладает особым статусом. Мы в Казахстане воспринимаем редактора как технического специалиста. В странах, где развит книжный рынок, рукопись – это во-многом сырой материал. А что получится из этого сырья − зависит от редактора. Достаточно посмотреть американо-британский байопик «Гений» (2016), снятый по роману «Макс Перкинс: Редактор гения» (1978).

Оказывается Мерилин Бригхем заметила, что произведение написано для казахстанской аудитории. «Если немного адаптируем под американских читателей, не будете ли против», − обратилась она к нам. Мы дали свое согласие. В течение полутора месяцев переписывались с Мерилин, юридическим и финансовым отделами издательства. Обговорив полностью все детали, в удачный по казахским поверьям день - в среду, 15 декабря подписали договор на портале Аmazon Publishing. А в пятницу, 17 декабря подписали они. Первая книга «В поисках золотой чаши» будет издана на английском языке до конца 2022 года. Издательство будет продавать книгу везде, в том числе на платформе Аmazon.

Книга будет выпущена сразу в мягкой и твердой обложке, в электронном варианте и в формате аудиокниги. Стоит понимать разницу между издательством Аmazon и маркетплэйсом Аmazon. Если пройти процедуру регистрации на торговой платформе Аmazon, любой человек можете продавать на ней свои товары, в том числе комиксы или книги. А нашу книгу отобрало издательство Аmazon. У них есть отдел для детей Аmazon Forward Kids. Это издательство специализируется на книгах разных народов, связанных с локальными культурами. Такие книги они переводят и представляют англоязычной аудитории. В договоре указано, что права для перевода на другие языки теперь будут контролироваться издательством Аmazon, а если кто-то захочет перевести книгу на французский, испанский и т.д., то мы будем получать от издательства авторские отчисления.

- Указан ли в договоре тираж?

- Они ведь ориентируются на рынок. Все не так, как в плановой экономике. Сначала выпускают тысячу или несколько. Если будет спрос, допечатывают. В первом варианте договора срок действия был указан как пожизненный. Однако, знакомый юрист пояснил, что лучше ограничиться сроком на 5 или 10 лет. Если будет высокий спрос на нашу книгу, можно потребовать изменения условий.

- То есть, право на распространение «Бату» теперь перешло в компетенцию Аmazon Publishing?

- Они дистрибьюторы книги на всех языках, помимо казахского и русского.

- Касательно казахского языка понятно, но почему же они отказываются от права распространения на русском языке?

- Мы тоже интересовались этим вопросом. Лиля Клаус изнутри знает российский рынок. Есть свои особенности российского книжного рынка. Издательства там порой обманывают даже известных авторов, особенно в части тиража. Все еще существует теневая сторона рынка. Поэтому мы хотели передать право на распространение книги на территории России Аmazon. Однако они отказались. «Если мы возьмем на себя право выпуска книги на русском языке, то мы не сможем разграничивать российский и казахстанский рынок. У вас останется только право на распространение книги на казахском языке. Это вам невыгодно», − пояснили они.

- Сотрудничал ли Аmazon Publishing с другими казахскими авторами? Удалось ли узнать об этом?

- Из казахских писателей, чья книга была выпущена за счет средств зарубежных издательств, одним из первых стал Талас (Таласбек Асемкулов). А наша книга явлется первой книгой, выпускаемой за счет средств Аmazon Publishing. Когда роман «Талтүс» был издан на английском языке, университетское издательство выплатило аванс. Небольшая сумма, но все же это важно символически. Среди казахстанскихих писателей есть те, кто пишет целенаправленно для России или западной аудитории, вполне возможно, кто-то из них уже издавался. Но, насколько мне известно, мы – первые из тех, кто живет в Казахстане и пишет для казахстанских читателей, вышли на такой уровень.

«Нашим первым спонсором стала супруга Ерболата Досаева»

- Наверное, многие задаются вопросом: почему же главного героя зовут Бату?

- 16 лет назад, когда появился на свет наш сын Жансугур, история Гарри Поттера вызвала огромный резонанс. Дома было полно книг, дисков «поттерианы», которую обожала наша старшая дочь. И сын, еще совсем маленький, особым интересом смотрел фильмы о нем. Куда бы ни ходил, всегда носил с собой диски. Если другие дети увлекались игрушкой, диск Гарри Поттера заменял ему эти игрушки. Он еще не умел говорить, но увлеченно что-то рассказывал о Гарри. Соседи в шутку называли его Гарри Поттером. Мне самой было интересно то, как Джоан Роулинг мастерски использовала мифологию и алхимию. Я пыталась рассказывать своей дочери о казахской мифологии, но она не слушала. Идея писать книгу о Бату зародилась именно из-за этого.

Я позвонила своей подруге Лиле с предложением вместе писать детскую приключенческую книгу. Она в основном писала постмодернистские ироничные романы. Мы объединили ее писательское мастерство и мои знания в мифологии. За 3-4 месяца мы написали первую книгу, закончив словами: «Продолжение следует». Мы писали легко, потому что были готовые идеи. А когда дело дошло до второй, третьей книги, тогда уже возникли сложности. Потому что необходимо не потерять логику в сложном остросюжетном цикле, где много героев и деталей, связать все концы с концами. Назвали главного героя Бату потому, что это короткое имя, которое просто пишется на всех языках. Когда переводили роман «Талтүс» на английский и другие языки, нам часто звонили иностранные переводчики и спрашивали, например: Айгыз и Аягоз – это один и тот же топоним, просто есть опечатка? При переводе киноповести Таласбека «Жезтырнак» имена героев Байбура и Байбори тоже воспринимались как одно имя. Хотелось избежать таких сложностей. С другой стороны, хотелось, чтобы имя персонажа имело исторические корни. Некоторые комментаторы в соцсетях стали утверждать, что Бату – это русифицированное имя, что по-казахски надо писать по-другому. Посоветовалась с учеником Таласбека, поэтом и историком Ерболом Алшынбаем. Он поддержал наш вариант, больше к этому вопросу не возвращались.

- Сколько книг «Бату» выпущено на казахском языке?

- На сегодняшний день выпущены три книги на русском и одна книга на казахском языке. С русского на казахский язык переводила талантливая ученица Таласбека Айнаш Садык. Заказала ей перевод, как только в 2013 году нашелся спонсор для русской рукописи и оплатила его из поступлений за книгу на русском. В 2017 году, в декабре, нам позвонили из издательства «Казахская энциклопедия». Министерство предложило им на неизрасходованные до конца года бюджетные средства за неделю издать книгу. Нам очень повезло, потому что перед нами уже лежала книга на казахском языке. В качестве гонорара нам с Лилей дали по 100 тысяч тенге. Это было гораздо меньше, чем сумма, которую мы заплатили за качественный перевод на казахский язык. Даже без учета инфляции за несколько лет.

А спонсор первой книги на русском языке сама нашла меня в Facebook. Однажды в мессенджер написала женщина. Оказывается, ей понравилась электронная версия книги на сайте. Она сказала, что хочет помочь выпустить книгу на русском языке в книжном варианте.

- Можете ли обнародовать имя спонсора? Она гражданка Казахстана?

- Да. Это Гульнар Досаева, супруга действующего председателя Национального Банка. После выхода первой книги многие стали спрашивать продолжение. Даже наш семейный стоматолог, сверля мне зуб, стала спрашивать об этом. Так приступили к написанию второй книги. С перерывами писали около двух лет. Когда дело шло к завершению, я подумала: неужели опять надо будет 8 лет искать возможность издать книгу. Почувствовала страшную усталость от этой мысли и написала пост в Facebook. С нами связалась Фатима Косаева из ERG. Оказывается, и в Евразийской группе у сотрудников дети ждали нашу книгу. Так что искать средства на вторую книгу не пришлось.

Более того, мы договорились с Евразийской группой сотрудничать над третьей книгой. Наши персонажи в ходе приключений оказываются на Сарбайском карьере и на фабрике рудопереработки ERG в Рудном. Промышленный туризм не развит у нас в Казахстане, я хотела бы помочь в этом деле. Да и вообще наши персонажи путешествуют по разным регионам Казахстана. В первой книге они посещают ядерный полигон близ Дегелена в ВКО, во второй книге их ждет увлекательное путешествие в подземный мир Барсакелмес и в разные места Кызылординской области. А в третьей книге история разворачивается в звездной стране Айдала, на Торгайских петроглифах, на горе Кокентау в Семее, где сейчас копают наши археологи, и на фабрике в Рудном. Хотим выразить благодарность коллективу «ERG» за сотрудничество. Мы получили финансовую поддержку от Евразийской группы, смогли сосредоточиться на написании книги, а компания получила хороший пиар.

- То есть, пока вы не можете найти спонсоров для выпуска продолжения книг на казахском языке?

- К сожалению. Что интересно, в Кыргызстане мама моего знакомого, которой далеко за 70, по своей инициативе перевела и издала несколько экземпляров нашей первой книги на кыргызском языке. Ее внука зовут Бату. Сейчас она заканчивает перевод второй книги. Даже не спросила у нас разрешения. Мы на это не обижались, но теперь, наверное, ей нужно получать разрешение у издательства Аmazon. Пока неизвестно, когда же выйдут остальные две книги «Бату» на казахском. Надеюсь, раньше, чем на английском.

- Казахскоязычным читателям, возможно, не знакомо имя писательницы Лили Калаус. Можете ли рассказать о ней?

- Лиля Калаус – гражданка Казахстана. Родилась в Алматы. Ее предки – эстонцы, репрессированные и сосланные в Казахстан. Мама тоже из ссыльных крымских татар. Ее муж Александр – тоже потомок раскулаченных и насильно переселенных к нам. Вот такие судьбы.

- Завершатся ли приключения Бату этими тремя книгами?

- Если найдется спонсор, будет поддержка, мы готовы писать продолжение. Потому что читатели просят.

Мистическая история красной домбры

- В нашей беседе вы упомянули, что первую книгу написали за три-четыре месяца. Сколько времени понадобилось для написания трех книг?

- На протяжении 8 лет, с 2006 по 2013 год искали возможность издать книгу. Предлагали издательствам рукопись, сценарий для комиксов, синопсис. Ничего не вышло. Наш семейный друг Жардем Курмангазиев, работающий в «Самрук-Казына», чтобы помочь, обращался к многим влиятельным людям, ко всем министрам и замминистрам культуры, которые садились в это кресло, в течение 8 лет. Помню ответ одного крупного чиновника: «Давайте, устрою вас на работу в Евразийский университет». Я ведь не работу искала, а поддержку проекта.

Мы принимали участие в литературных конкурсах, организованных Nur Otan, Ассамблеей народа Казахстана, Союзом Писателей, частными спонсорами. Например, на конкурс детской литературы Дарабоз, проводимый частными спонсорами, мы с Лилей отправили свою рукопись, а Таласбек специально для конкурса написал «Сокровищница Бекторы». Безрезультатно. Сейчас повесть Таласбека вошла в хрестоматии и учебники литературы, а мы заключили договор с американцами.

3-4 года назад появился литературный конкурс «Рух». Я в нем участвовать не собиралась. В мессенджер мне написал организатор с просьбой участвовать. Исходя из печального опыта, наотрез отказалась. Однако он заверил, что конкурс пройдет справедливо и честно, поэтому отправила свою киноповесть «Соперница». На конкурсе я опять пролетела, зато в США рассказ, на основе которой была написана повесть, стал лауреатом конкурса «Лучший рассказ из Азии-2019». «Соперница» − это своего рода продолжение романа «Талтүс», рассказ о судьбе традиционного музыканта − нашего современника, моего покойного супруга. У Таласа была красная домбра, которую он сам вырезал. Мистическая история домбры стала основой для написания этого произведения.

- Расскажите, пожалуйста, об этой истории.

- Перед нашей свадьбой Таласбек сделал себе новую домбру. В первое время звучание было отличное. Начиная с Бекболата Тлеухана, многие просили ее выкупить. Предлагали даже тысячу долларов. В то время за 3-5 тысяч долларов в Алматы можно было купить квартиру. Таласбек почти 30 лет скитался бездомным в Алматы, мы тогда очень экономили, откладывали на квартиру. Талас решил продать домбру. Я была против. Согласно мифологии, музыкальный инструмент кюйши, как и шамана, − его небесная супруга. Таласбек покрасил свою домбру простой растительной краской для шерсти. Лакировать не стал, чтобы она могла «дышать». В советские времена он использовал шерлак – растительный лак из Индии, которым покрывали троллейбусные провода. Этот лак гибкий, тянется, вибрирует вместе с корпусом инструмента. Потом его перестали завозить.

Тогда мы жили в тесной комнате. Однажды, когда переодевалась, почувствовала чей-то пристальный взгляд. Смотрю по сторонам. Ничего подозрительного. Взгляд упал на домбру, появилось странное ощущение, что она на меня смотрит. Решила переодеться в ванной комнате. В тот день чувство, словно за мной кто-то наблюдает, не проходило. Даже задалась вопросом: «Не схожу ли с ума?». Единственное, что пришло в голову, повернуть домбру средней декой к стене. Увидев это, Таласбек возмутился. Оказывается, домбру вешают в таком положении, когда умирает кюйши. Попросив прощения, начала оправдываться и объяснять всю ситуацию. Он рассмеялся: «Ночью Койбас Ана дала душу моей домбре. Домбра настоящего кюйши одушевляется. Койбас Ана дала нам свое благословение. Вы постепенно привыкните друг к другу», − сказал мне супруг. Оказывается, в мифологии Койбас Ана является младшей сестрой Коркыта. Она – покровительница домбровой музыки. Многие сейчас знают создателя кобыза Коркыта ата, а о Койбас Ана позабыли. Согласно преданиям, на голове у нее были рога, как у овечки, поэтому ее прозвали Койбас Ана. Ее образ Таласбек использовал при написании сценария фильма «Биржан сал».

Со временем звучание красной домбры начало меняться. Таласбек очень хотел купить квартиру. Днем и ночью занимался копеечными переводами. У него было плохое зрение, поэтому он сильно наклонялся над столом во время работы. Так он испортил свое здоровье. Оказывается, когда кюйши не ухаживает за своей домброй, у ней «портится характер», звук становится неустойчивым – то она поет, то не «не звучит». Когда Таласбек уделял внимание домбре, ухаживал за ней, она опять обретала красивое звучание.

- Что вы имеете ввиду под уходом?

- Нужно чистить домбру, вовремя менять струны и лады, много играть на инструменте. Однажды Таласбека попросили принять участи в концерте. Он взял на день домбру у нашего друга Султана Ибраева. Она была средняя по звучанию, но надежная. Боялся, что собственная домбра подведет на концерте.

В ту же ночь мы проснулись от звонка одноклассницы Таласа Кульзипы. «Наш одноклассник Айткали приехал из аула. Несмотря на позднюю ночь, он вытребовал твой адрес, едет к вам на такси», − сказала она. Как оказалось, он приехал готовиться к свадьбе младшего сына и среди ночи решил повидать Таласбека. Айткали и Талас (сокр. от Таласбек) не видели друг друга 35 лет. Каждый раз, когда Талас приезжал в аул, Айткали пас лошадей на джайлау вдали от аула. По просьбе Айткали Талас играл на домбре, пел старинные песни. И вдруг Айткали попросил подарить красную домбру. Его дочь участвовала в айтысах в районе. Оказывается, он пообещал, что привезет ей домбру Таласбека. Не промолвив ни слова, Таласбек отдал ему домбру. После того, как гость ушел, я спросила, почему? Ведь Айткали знал традиции: единственная домбра как единственная лошадь. Он оставил друга пешим.

Айткали еще школьником женился, стал отцом. В студенчестве Таласбек все лето работал в ауле на стройке, а заработанные деньги оставлял маме. Она каждый месяц переводила ему по частям, потому что Таласбек не получал стипендию, у него не было места в общежитии. Он и в городе все время подрабатывал, сгружал уголь на товарной станции и др. После очередных летних каникул на стройке, опять не повидав Айткали, находившегося на джайлау, Таласбек возвращался в Алматы, ехал из аула в Аягоз на автобусе. Внезапно путь преградил Айткали верхом. Он с помощником кружил вокруг автобуса и стучал камчой по ветровому стеклу. Шофер был вынужден притормозить. Войдя в автобус, Айткали крепко обнял Таласбека, сунул ему какой-то сверток за пазуху и вышел из автобуса. Приехав в город, Таласбек обнаружил в свертке пачку денег − 300 рублей. В те годы это была огромная сумма. Оказывается, он тогда позвонил маме и попросил из отложенных средств передать Айткали 300 рублей. У него ведь уже было четыре ребенка. Но Айткали обиделся: «Мы живем в родном ауле, а он – студент, вдали от родных», − сказал Айткали и не взял деньги. «Родные старшие братья мне и рубля не дали, меня очень удивил поступок Айткали», - ответил мне Таласбек. Мне показался мистическим тот факт, что Таласбек принес чужую домбру, чтобы с ней выйти на сцену, и внезапно, ночью, спустя 35 лет приехал в гости Айткали и выпросил домбру. Красная домбра стала последней, что смастерил Таласбек. Когда в 2014 он ушел из жизни, музей музыкальных инструментов имени Ыхыласа, одним из основателей которого он был, попросил его домбру для экспозиции. Я разыскала Айткали, но у него красной домбры уже не было. Оказывается, к нему в дом забрался вор, который украл только конскую упряжь и домбру. Как будто дело происходило не в 21 веке, а в 19…

- Были ли режиссеры, заинтересованные киносценарием «Күндес»?

- Когда писала сценарий, консультировалась у режиссера Азата Хакимова, но у него нет возможности работать над проектом. У покойного Батырхана Шукенова есть старший брат Бауыржан Шукенов. Он руководит кинотеатром «Арман» в Алматы. Он очень заинтересовался сценарием, надеялся, что его дочь, закончившая ВГИК, заинтересуется. Но пока еще этого не случилось.

-Спасибо за беседу! Желаем творческих вдохновений и претворения в жизнь всех ваших идей!