Казахская актриса в Китае получила премию Flying Apsaras Awards

2 Ноября 2022, 10:08

2 Ноября 2022, 10:08

Казахская актриса в Китае получила премию Flying Apsaras Awards

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известная в Китае актриса Риза Алимжанкызы получила премию «Flying Apsaras Awards», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на китайское информационное агентство The Paper.

Премия «Flying Apsaras Awards» вручается в этом году в 33 раз и является самой высокой государственной наградой в сфере телеискусства в Китае. Риза Алимжанкызы стала лауреатом премии в номинации «Лучшая актриса» за роль в телесериале «Minning Town».

Телесериал «Minning Town» был показан китайским зрителям в январе прошлого года на пяти ведущих телеканалах. Аудитория высоко оценила картину. В основу сюжета положена борьба с бедностью жителей села в районе Сихайгу Дунганского автономного региона Нинся. В сериале Риза играет роль смелой девушки, которая не подчинилась строгому отцу и взяла свою судьбу в свои руки. Она создала образ Ли Шуйхуа, поразив зрителей актерским мастерством.

Во время церемонии награждения на арене Шоуган в Пекине Риза Алимжанкызы с волнением сказала: «Я счастливая и везучая. Очень благодарна жюри и зрителям, оценившим мой труд. Разрешите мне выразить свою благодарность вам на своем родном языке. Рахмет!».

Риза Алимжанкызы – первая казахская актриса, удостоенная звания «Лучшая актриса» с момента учреждения этой премии.

По открытым данным, Риза Алимжанкызы родилась в июле 1986 года в Пекине. Свою карьеру в искусстве начала в средней школе, как модель-любительница. В 2002 году окончила Институт кинематографии в Пекине и стала актрисой.

Риза Алимжанкызы известна в китайском кинематографе, как Reyizha Alimjan или Rayza. Она стала известной с 2011 года благодаря телесериалу «Приключения Чжэнь Хуань». По данным китайской поисковой системы Baidu, она выросла в традиционной казахской семье. Родители ее работают в языковом центре в Пекине.

Риза прославилась в 15 лет. Она появилась на обложке журнала «Рили». Ранее она снялась в телесериале «Жизнь Чжуан Хуань в гареме», телефильмах «Любовь ли это» и «Любви не прикажешь», фильме «Somewhere Only We Know» и многих других.

В 2017 году Риза награждена в номинации «Популярная в СМИ актриса» на XX Международном кинофестивале в Шанхае за роль в фильме «Преследование». В 2019 году Риза стала «Лучшей актрисой» на китайском конкурсе Huading за роль в телесериале «Сутки в Чанане».

Фото: thepaper.cn