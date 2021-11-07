Казахоязычные СМИ за рубежом: успех кандаса из Ирана. Каден Кабенулы назначен главным секретарем Синьцзяна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает еженедельный обзор на деятельность казахоязычных средств массовой информации за рубежом.

Успех в образовании парня-казаха в Иране - TRT

В городе Бендер-Торкеман провинции Голестан в Иране казахский школьник занял третье место на университетском экзамене республиканского масштаба, передает радиотелевизионный портал Турции.

По информации турецкого СМИ, в Иране в этом году 1 366 931 школьник «поборолся» за обучение в государственном университете. Казахский школьник на экзамене показал один из лучших результатов по стране. По итогам экзамена он стал третьим абитуриентом, показавшим хороший результат.

Ассоциация казахов в Иране и консульство Казахстана в Горгане организовали специальную особую встречу в честь победы нашего кандаса, который показал один из лучших результатов в учебе. Его достижение порадовало казахов, проживающих в Иране и земляков из Бендер-Торкемана. С речью на мероприятии выступил генеральный консул Казахстана в Горгане Айтжан Айдашев. Айдашев подчеркнул, что благодаря рейсу Горган-Актау наши дети могут приехать на родину. Отметим, что казахи в основном проживают в трех городах Ирана: Бендер-Торкеман, Горган и Куммеб Гавуз.

Водитель грузовой машины: Жулдыз Ш. рассказала о сложностях работы - Kaznews

Портал Kaznews в Монголии опубликовал интервью с Жулдыз Ш. , которая на протяжении четырех лет работает водителем грузовой машины. Она поведала порталу о своей деятельности. В последнее время интерес женщин к управлению грузовыми машинами растет. А работа Жулдыз растрогала пользователей социальных сетей, которые удивились тому, как хрупкая девушка может управлять грузовиком. Некоторые же, восхищаясь ее решительности, пожелали успехов в работе.

В интервью корреспонденту портала она призналась, что с детства увлекается вождением, а на эту работу устроилась, чтобы прокормить детей. Девушка не скрывает, что у нее был страх, когда впервые взялась за руль. Так постепенно она управляла даже машиной, грузящей уголь, порталу Жулдыз Ш. также рассказала о сложностях работы. Отметим, чтобы поддержать таких же хрупких женщин, работающих водителем грузовых машин, Жулдыз размещает интересные видео на своей странице в социальной сети Tik-Tok.

Создан Совет генеральных прокуроров тюркоязычных стран - «УзА»

В столице Азербайджана состоялось первое заседание генеральных прокуроров Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает государственное информационное агентство «УзА».

По сообщению агентства, в мероприятии приняли участие генеральные прокуроры Казахстана, Кыргызстана и Турции, посол Венгрии, а также заместитель главного секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов и президент Международной ассоциации прокуроров Чеол-Кю Хван.

В ходе встречи было отмечено, что значимость расширения сотрудничества в правовой сфере, укрепление координации и прямых связей между ведомствами государств-членов играют важную роль в противодействии трансграничным угрозам, в том числе экстремизму и незаконному обороту наркотиков.

Также было сказано, что подписано соглашение «О создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных стран» с целью оказания правовой помощи, повышения эффективности работы прокуроров, обмена опытом посредством оказания правовой помощи.

Каден Кабенулы назначен генеральным секретарем парткома Синьцзяна - CNR

Утром 27 октября главный офис комитета партии СУАР провел совещание. Модератором выступил генеральный секретарь, член постоянного комитета Каден Кабенулы, он же и возглавил совещание. Вышеуказанная информация подтверждает, что Каден Кабенулы назначен на должность генерального секретаря комитета партия Синьцзян-Уйгурского автономного района, передает издание CNR.

Согласно приведенным сведениям китайского СМИ, Каден Кабенулы родился в 1969 году, по национальности казах. В 1992 году после окончания Даляньского технологического университета трудился в Синьцзянском научно-исследовательском институте химического проектирования и в инвестиционной компании Синьцзян-Уйгурского автономного района. В 2012 году занимал должности заместителя директора экономической и информационной комиссии СУАР, в 2016 году был директором и заместителем секретаря партийной группы управления по защите окружающей среды Синьцзяна.

В июне 2021 года работал заместителем секретаря комитета партии Илийской Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного края и исполняющим обязанности губернатора области. После этого был назначен членом постоянного комитета партии Синьцзян-Уйгурского автономного края и генеральным секретарем.

Отметим, что его отец был заместителем руководителя организационного отдела комитета партии СУАР.

В Анкаре состоялась презентация нескольких книг - TRT

В столице Турции завершилась XVI международная книжная ярмарка. В рамках ярмарки казахстанское посольство организовало презентацию нескольких книг, встречу с авторами.

27 октября состоялась презентация книги профессора, доктора Кюршада Зорлу «Лидерство Назарбаева: Возрождение Великой степи» на турецком языке, передает TRT.

30 октября состоялась презентация сразу двух книг, совместно подготовленных посольством Казахстана в Турции и Евразийским союзом художников. Одна книга посвящена наследию Абая - «Жыраулардың сөзімен Абай», а вторая - сборник произведений Абиша Кекильбаева на турецком языке.

После презентации гостям вручили книги. Авторы были награждены благодарственным письмом посла Казахстана в Турции Абзала Сапарбекулы.

Заседание круглого стола «Межрелигиозный диалог во имя мира и понимания» - Parstoday

Согласно сведениям иранского информационного агентства Parstoday, 2 ноября 2021 года в Тегеране в режиме онлайн состоялось заседание круглого стола «Межрелигиозный диалог во имя мира и понимания». Мероприятие прошло при поддержке Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, при содействии Посольства Казахстана в Иране, при активном участии посольства Казахстана в Иране, передает Parstoday.

С речью выступили вице-министр информации и общественного развития РК С. Егизбаев, посол Казахстана А. Оразбай, посол Ирана в Казахстане М. Сабер, наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Е. Онгаров. Также на заседании круглого стола приняли участие Средства массовой информации: IRNA, Tehran times, Iran news, Iran daily, Asia, Iran и другие.