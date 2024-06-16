В 2014 году в Казахстане заработала программа «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» - «Серпін» по привлечению молодежи из южных регионов с избытком трудовых ресурсов на учебу и дальнейшее трудоустройство в северные и восточные области страны, где испытывают дефицит кадров. В этом году проекту - 10 лет. О результативности программы мы поговорили с ректором Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтаром Толеген, передает корреспондент Kazinform.

В рамках «Серпін» ежегодно выделяются специальные квоты для студентов на образовательные программы 18 высших учебных заведений в 8 областях республики: Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, а также областях Абай и Улытау.

По данным Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования с 2020 по 2023 годы по квоте выпустились 10 926 человек, из которых 47% отработали свои гранты, 28% не отработали, 23,6% отрабатывают в настоящее время, а 1,4% возместили расходы на обучение.

На конкретном примере

Среди 18 высших учебных заведений, участвующих в проекте, есть Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова. В настоящее время здесь осуществляется подготовка кадров по всем педагогическим образовательным программам, а также по направлениям: «Информационные технологии», «Производство продуктов питания» и «Лесное хозяйство». С 2018 года по программе университет подготовил 1091 квалифицированного специалиста.

— Наш университет участвует в проекте начиная с 2014-2015 учебного года. Социальный проект «Серпін» — это возможность молодым людям получить образование в колледжах и вузах страны, учитывая тот факт, что в большинство абитуриентов являются детьми из малообеспеченных и многодетных семей сельских местностей. Плюс ко всему претендентам на грант не обязательно иметь высокие баллы на ЕНТ. Главное, пройти пороговый уровень, — сказал ректор Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген.

Чаще всего приехавшие из других областей абитуриенты решают получить педагогическое, инженерное, строительное «образование» либо учиться в сфере информационных технологий. В течение всего курса участники проекта обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией и проезда, также им в приоритетном порядке предоставляется общежитие. К 2025 году вдвое планируют увеличить студенческие стипендии. В сентябре 2023 года они выросли на 20% — с 36 660 тенге до 41 898 тенге, а для студентов педагогических наук — с 58 800 тенге до 67 200 тенге.

Процент трудоустройства выпускников Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова составил:

в 2021 году — 100%, из них 95% трудоустроились или продолжили обучение в Восточно-Казахстанской области;

в 2022 году — 100%, из которых трудоустроено 87%;

в 2023 году — 100%, из которых трудоустроено 85%.

Выпускники работают в различных организациях образования городов и районов области, колледжах, дошкольных учреждениях, образовательных центрах, воинских частях и других предприятиях. Они получают приглашения на трудоустройство и в своем альма-матер. Например, в 2019 году из 172 выпускников 8 трудоустроились в ВКУ им. С. Аманжолова, в 2020 году из 151 выпускника программы — 6, в 2022 году из 203 человек — 6. В настоящее время 8 выпускников являются докторантами университета.

Вопросы миграции

По мнению ректора университета, программа также способствует внутренней миграции молодых людей из южных регионов на северо-восток страны.

— Следует отметить, что количество обладателей государственного образовательного гранта ВКУ имени С. Аманжолова в рамках «Серпін», финансируемого из республиканского бюджета, ежегодно увеличивается на 150-200 студентов первого курса. Несмотря на временный характер их пребывания в высших учебных заведениях и колледжах восточного региона на протяжении 4, 6 или 9 лет, если выпускники продолжают обучение в магистратуре и докторантуре, демографическая ситуация области остается стабильной. Среди молодежи программы есть выпускники, создавшие здесь семьи и выбравшие наш регион в качестве постоянного места проживания. Также студенты и выпускники являются позитивным примером для своих младших земляков, родственников и знакомых, планирующих в будущем обучаться в высших учебных заведениях области, — утверждает Мухтар Толегенов.

По его словам, за последние три года заметно увеличился интерес молодежи южных регионов к обучению в ВКУ им. Сарсена Аманжолова вне «Серпін». Например, количество поступивших на такие специальности, как «Русский язык и литература», «Физическая культура и спорт», «Компьютерная мехатроника», «Туризм», «Экономика», «Музыкальное образование», увеличилось: в 2021 году — 72 человека, в 2022 году — 106 человек, в 2023 году — 119 человек.

Освоение госязыка

Как отметил Мухтар Толеген, запуск программы также способствовал повышению уровня знания казахского языка за счет увеличения числа казахоговорящей молодежи в регионе.

— Несомненно, число казахоговорящей молодежи выросло за счет прибывания поступающих из южных областей, где казахский язык является приоритетным языком общения. В регионе обучающихся по программе «Серпін» также принимают и другие учебные заведения, такие как Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Казахстанско-Американский свободный университет и колледжи. Появление значительного количества молодежи, владеющей казахским языком, стало мощной мотивацией для повышения уровня казахского языка среди неговорящих на родном языке представителей казахского народа, поскольку возникла потребность в его знании для взаимодействия. Прием студентов программы в университете также повлек за собой необходимость для ранее русскоговорящих студентов-однокурсников, преподавателей и сотрудников добавлять переводы слов в свою речь, запоминать их и расширять лексический запас для общения. С 2019 года в университете функционируют курсы по обучению казахскому языку для заинтересованных студентов и сотрудников в центре полиглота «Тіл әлемі». Участники «Серпін», посещая занятия обязательного русского языка в рамках учебного плана, ускоренными темпами осваивают русский язык, находясь в смешанной языковой среде. Это способствует пополнению фонда двуязычного населения страны, — подчеркнул Мухтар Толеген.

Господдержка

Проект внедрялся не без трудностей. Отметим, студенты, получившие бесплатное образование по программе «Серпін», обязуются отработать гранты в тех регионах, где они учились после окончания учебы. С 2021 года в рамках улучшения условий реализации проекта участникам предоставлена возможность работать во всех трудодефицитных регионах, включая как государственные, так и частные организации. Срок отработки сокращен с 3 до 2 лет. Однако и они испытывают затруднения с трудоустройством. Как отметили в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования, одними из главных причин затруднений в трудоустройстве является отсутствие жилья и работы, а при наличии работы — низкая заработная плата, не покрывающая расходы на жизненные нужды и не последний фактор — удаленность от изначального места проживания и семьи.

— Для продолжения эффективной реализации программы «Серпін» необходимо обеспечить местными исполнительными органами льготные условия проживания выпускникам, работающим в регионах обучения, что будет являться позитивной мотивацией выпускникам выбрать и определить регион трудоустройства в дальнейшем долгосрочным местом своего проживания и продуктивной рекламой среди выпускников школ южных областей, — отметил Мухтар Толеген.

Как добавили в Комитете высшего и послевузовского образования для решения этих вопросов, молодые специалисты могут получить социальную помощь в рамках программы «С дипломом — в село», в которой предусмотрены выплаты единовременного подъемного пособия в размере 100 МРП и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья в сумме, не превышающей 1500 МРП.

Также для участников проекта в рамках Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы предусмотрены такие меры, как предоставление субсидий на переезд, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, предоставление служебных жилищ и комнат в общежитиях для трудовой молодежи и другое.

Кроме этого, Министерством совместно с «Отбасы банк» прорабатывается вопрос по приобретению жилья по аналогии с проектом «С дипломом — в село».

— Указанные меры должны оказать положительное влияние на обеспечение молодых специалистов жильем, — отметили в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования.

Эффективность программы все еще вызывает споры — одни отмечают ее низкую результативность, другие незначительный спрос со стороны абитуриентов, однако программу намерены продолжить. На этот учебный год выделено 3 903 гранта. Посмотрим, что покажет очередной год.

Ранее в Петропавловске также обсуждались результаты кампании по переселению казахстанцев с юга на север. По словам руководителя исследовательского центра «Paperlab» Серика Бейсембаева, в Северо-Казахстанскую область с 2017 по 2021 годы с юга Казахстана переселились 12 тысяч человек.