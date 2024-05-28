Какие результаты показала кампания по переселению казахстанцев с юга на север

В городе Петропавловске прошло обсуждение вопросов переселения граждан и о том, какие нововведения необходимо внести в программу переселения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя исследовательского центра «Paperlab» Серика Бейсембаева, в Северо-Казахстанскую область с 2017 по 2021 годы с юга Казахстана переселились 12 тысяч человек.

Две тысячи из них вернулись на юг.

— Программа реализуется уже семь лет. Мы знаем ее плюсы и минусы. На этой встрече мы обсудим результаты в СКО. Важно узнать мнение представителей местного общества и дать рекомендации местным исполнительным органам. Такая дискуссия проводится впервые. Главная задача программы переселения — сделать исследование и вывод. Определить сколько людей переехало, сколько из них смогли успешно адаптироваться в регионе и каковы социально-экономические результаты? Сейчас об этом мало данных, — сказал Серик Бейсембаев.

По словам социолога, адаптация переселенцев в регионе также является большой проблемой.