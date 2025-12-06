Гран-при «Парыз»: «Казахмыс» признан лидером социальной ответственности в Казахстане

В Астане прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз». Главный приз среди субъектов крупного предпринимательства — Гран-при — был присужден компании из области Улытау, ТОО «Корпорация Казахмыс». Награду руководству корпорации вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Высокая оценка стала признанием масштабной работы компании по улучшению качества жизни в регионах присутствия. Только в 2025 году «Казахмыс» направил более 90 млрд тенге на развитие территорий и поддержку персонала. Эти средства охватили ключевые направления — обеспечение жильем, развитие здравоохранения и инфраструктуры, улучшение образовательных и спортивных условий, а также расширение социальных гарантий для работников.

Фото: Казахмыс

В этом же году компания реализовала масштабный пакет социальных и инфраструктурных проектов. В Сатпаеве открылся детский сад на 320 мест (~0,95 млрд тг) и благоустроено общественное пространство площадью 0,5 га (~0,9 млрд тг). В Жезказгане запущены современный спорткомплекс на 8000 м² (~8,5 млрд тг), Академия шахмат на 900 детей (~0,6 млрд тг), первый в стране авиационный ангар для нужд МЧС (~0,6 млрд тг), а также геологический кластер и учебный центр (~11 млрд тг). До конца года откроется новый спортивный комплекс площадью 4000 м² с академией борьбы и общежитием на 200 мест (~5,3 млрд тг, открытие — 24.12.25).

Фото: Казахмыс

Совместно с UMC в области Улытау впервые проведены уникальные высокотехнологичные операции — аортокоронарное шунтирование и имплантация кардиовертера-дефибриллятора (~0,65 млрд тг). Помимо этого, компания поддержала республиканские федерации волейбола, футбола, настольного тенниса, регби и других видов спорта.

Фото: Казахмыс

Компания усилила программу добровольного медицинского страхования, предоставив сотрудникам и членам их семей расширенный доступ к качественной медпомощи. Существенно укреплена жилищная поддержка: свыше 60 семей получили новые служебные квартиры. Повышены социальные выплаты, введены дополнительные гарантии и программы поддержки, подписан обновленный коллективный договор.

Внутри компании также введена единовременная индексация годового фонда оплаты труда на уровень инфляции, установлена ежеквартальная премия в размере 50 МРП для всех сотрудников, открыты стоматологические кабинеты и расширены программы корпоративного развития. Запущен ежегодный конкурс по трудовым соревнованиям, а расширенная программа добровольного медицинского страхования охватила более 140 тысяч работников и членов их семей.

«Казахмыс» продолжает вкладываться в развитие образовательных, спортивных, культурных и инфраструктурных объектов, формируя современные условия для жизни и профессионального роста в регионах присутствия.

— Забота о сотрудниках, их семьях и каждом жителе региона — наш неизменный принцип. Каждый социальный проект — это инвестиция в людей и будущее территорий. Эта награда — заслуга каждого нашего работника, каждого жителя региона, кто вносит свой вклад в развитие городов присутствия. Я искренне благодарю весь коллектив за труд, инициативность и преданность своему делу, — отметил председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.

Кроме того, в рамках конкурса «Алтын сапа» высоко оценили и предприятия, работающие в связке с колледжами и наставниками, а также проекты, направленные на популяризацию рабочих профессий. Надо отметить, что высокая оценка социальной ответственности корпорации органично сочетается с другими достижениями предприятий группы, демонстрируя, что системность, качество и развитие человеческого капитала являются неотъемлемой частью корпоративной культуры «Казахмыса».

Так, Карагандинский литейно-машиностроительный завод (KLMZ), входящий в состав холдинга, получил признание сразу в двух номинациях конкурса «Кәсіби маман». По итогам регионального этапа ТОО «MAKER» заняло III место в номинации «Лучшее предприятие», а бригадир и слесарь по сборке металлоконструкций 6 разряда Александр Исупов был отмечен III местом в категории «Лучший наставник».

Отдельно отмечено и технологическое партнерство: компания AG Tech получила премию «Алтын Сапа» за разработку цифрового продукта DMMS, который внедрен на предприятиях «Казахмыса» и значительно повысил эффективность производственных процессов.

Премия «Парыз-2025» подтверждает значимый вклад компании в устойчивое развитие регионов и социальную стабильность. Для «Казахмыса» это также стимул продолжать укреплять социальные программы и расширять поддержку территорий.