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Казахи всегда пользовались землей на правах общины - Толеутай Рахимбеков

Автор:  
Серик Сабеков
13 Марта 2021, 13:56
Казахи всегда пользовались землей на правах общины - Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», член НСОД Толеутай Рахимбеков высказался по ворпосу запрета продажи земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» в своей предвыборной программе однозначно заявила, что она категорически выступает против продажи и сдачи в аренду земли иностранным гражданам, гражданам без гражданства и юридическим лицам с любой долей участия иностранцев. Почему? Потому что, во-первых, земля - это Аманат, который нам передали наши предки. Во-вторых, у казахов никогда не было частной собственности на землю. Те примеры, которые приводят некие радетили частной собственности на землю, что в Америке, Канаде, Европе (частная собственность на землю) – ребята вы хоть элементарно задумайтесь о менталитете народа! Там менталитет единоличника, мы общинный народ», - сказал Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Член НСОД пояснил, что казахи всегда пользовались землей на правах общины, родов.

«Далее. Считаю, что и нет необходимости в праве на приватизацию земель сельхозназначения для казахстанцев.Сегодня есть право аренды таких земель на 49 лет. И если даже в 20-летнем возрасте молодой человек начнет заниматься сельскохозяйственым бизнесом, то до 69 лет ему, наверное, достаточно. Если он рационально и эффективно использует эту землю, то необходимо ему законодательно предусмотреть преимущественное право продления аренды для пользования для его наследников. Этого, я думаю, более чем достаточно. Другое дело - должен быть жесткий государственный контроль за эффективным и рациональным использованием земли», - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.

Отметим, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.


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