Казахи Синьцзяна подарили Джеки Чану скакуна и чапан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахи, живущие в районе Монголкуре Иле-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, подарили известному китайскому киноактеру, лауреату премии «Оскар» скакуна и чапан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В видеороликах, распространенных в социальной сети Weibo, можно видеть, что в ходе поездки популярного актера в Синьцзян местные жители встретили его с большим интересом, а также, в соответствии с национальными казахскими традициями, подарили почетному гостю скакуна.

На кадрах видно, как Джеки Чан в казахской такия и с камчой в руках благодарит жителей, а также поет с ними песню.

Во время этой поездки в Синьцзян Джеки Чан снял продолжение фильма 2005 года «Миф».