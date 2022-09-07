Казахфильм завершил съемки дебютного короткометражного фильма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова завершил съемочный этап короткометражного фильм-дебюта под рабочим названием «Мереке», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Съемки короткометражного фильма шли неделю. Кинокартина снималась на киностудии «Казахфильм» при поддержке Национального центра государственной поддержки кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. В проекте было задействовано более 40 человек. Главные роли в фильме сыграли известные актеры Дулыга Акмолда и Данияр Бектенов.

Главный герой фильма-7-летний Айдар-единственный сын местного бизнесмена Сакена и домохозяйки Алии. Маленькая история повествует зрителю о том, что человек - это не его наследие, человек - это светлое воспоминание в нашей памяти. А детство - это всеми забытый дом, где выросли все взрослые, но куда никогда не попадут обратно.

«Картина хоть и небольшая, благодаря слаженной работе команды мы справились за короткий срок. Конечно, в процессе возникали какие-то непредвиденные трудности, но на съемку это не повлияло. Самой сложной для нас стала съемка сцен вдоль трассы. Тем не менее, оператор-постановщик фильма Мирхат Чапай, думаю, хорошо справился с творческой и технической группой «Казахфильма». В нашем фильме много сцен в таком режиме, как закат, рассвет, чтобы успеть их снять, дисциплина была очень строгой. В этом фильме для меня работа с ребенком-актером и со взрослым актером стала новым опытом», -поделилась автор сценария и режиссер-постановщик фильма Инкар Карим.

До этого проекта молодой режиссер снимала частные короткометражные фильмы. Многие из них уже участвовали в кинофестивалях. По словам режиссера, в ближайшее время творческая группа приступит к монтажно-тонировочному процессу картины.

Короткометражный фильм-дебют «Мереке» зрителям обещают показать уже в начале следующего года.

Дебютный фильм «Мереке» получил государственное финансирование по итогам очередного питчинга Государственного центра поддержки национального кино, прошедшего с 7 по 11 июня 2022 года.

Фото: kazakhfilmstudios.kz











