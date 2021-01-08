«КазАгро» наращивает объемы кредитования субъектов АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Холдинг «КазАгро» наращивает объемы кредитования субъектов агропромышленного комплекса. По данным Министерства сельского хозяйства, общий объем кредитования АПК группой компаний АО «Холдинг «КазАгро» на 1 декабря 2020 года составил 397 463 млн тенге, что больше аналогичного показателя на 1 декабря 2019 года – 390 141,93 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировало субъектов АПК на 250 млрд тенге, что больше показателя 11 месяцев 2019 года – 237 млрд тенге.

Объем кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» составил 54 млрд тенге. На 01.12.2019 г. объем кредитов составил 56,3 млрд тенге.

АО «КазАгроФинанс» заключено договоров на приобретение 5 553 единиц сельхоз- и спецтехники и оборудования на сумму 98 749,5 млн тенге, что больше в денежном выражении показателя на 01.12.2019 г. – 5 665 единиц на сумму 92 286,8 млн тенге.

В 2020 году АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов АПК были выделены бюджетные средства в объеме 70 млрд тенге. Средства поступили на счет корпорации 28 февраля 2020 года, что позже на месяц по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, полное освоение средств завершено 24 апреля 2020 года, что раньше на 4 месяца по сравнению с 2019 годом.

АКК по программе «Кен дала» в 2020 году был прокредитован 2 401 СХТП на возделывание 3,689 млн га. В 2019 году по данной программе профинансировано 1999 СХТП на сумму 60 млрд. тенге на 3,263 млн га.

Кроме того, за счет средств программы «Экономика простых вещей» профинансировано весенне-полевых работ 2020 года дополнительно для 344 СХТП на 15,6 млрд тенге.

Объем финансирования за счет средств Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» составил 54 742 млн тенге, количество микрокредитов 12 340. За 11 месяцев 2019 года выдано 13 667 микрокредитов на 53 197 млн тенге. Количество заемщиков за 11 месяцев 2020 года выросло с 77 до 81 тысячи. Повысилась доступность финансирования для мелких фермеров. Доля МСБ в кредитовании выросла с 92% в 2018 году до 98% в 2020 году, объемы финансирования крупного агробизнеса сократились в 3,5 раза, с 30 млрд тенге до 8,8 млрд тенге.

Совокупный ссудный портфель дочерних компаний «КазАгро» с начала 2020 года вырос с 907 млрд тенге до 1017 млрд тенге. Консолидированные активы Холдинга с начала года выросли с 1325 млрд тенге до 1483 млрд тенге.

Общий портфель инвестиционных проектов по созданию молочно-товарных ферм, теплиц, садов, птицефабрик, проектов по переработке, орошению за период с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года увеличился на 17,5%, или с 759 проектов на общую сумму 573,7 млрд тенге (сумма финансирования 426,3 млрд тенге) до 824 проекта на общую сумму 670,9 млрд тенге (сумма финансирования 500,8 млрд тенге) или на 9%.

В 2020 году проведена значительная оптимизация в бизнес-процессах, касающихся вопросов залогового обеспечения. Если ранее, в зависимости от рисков, к принимаемому залоговому обеспечению применялись различные коэффициенты ликвидности, то сейчас установлены конкретные коэффициенты ликвидности. Теперь фермер может самостоятельно рассчитать сумму возможного кредита.

В качестве залогового обеспечения по программе «Экономика простых вещей» принимается любое имущество фермеров без ограничений. В первую очередь, это земельные участки, право долгосрочного землепользования, оборудование, сельхозтехника, сельхозживотные и другие виды залогов.

Внедрены новые программы, упрощающие получение кредитов и способствующие снижению рисков – гарантирование кредитов в АПК для заемщиков, получающих кредиты на АПК в банках второго уровня, внедрение программы добровольного страхования.

Кроме того, в условиях пандемии и сложной ситуации на финансовых рынках проведены мероприятия по обеспечению доступности кредитов – обеспечено снижение ставки вознаграждения по программе «Кен-дала» для весенне-полевых работ с 3% до 1,5% годовых под банковскую гарантию, а также снижены ставки для многодетных матерей по программе «Енбек» с 6% до 4% годовых.

В рамках программы трансформации в 2020 году холдинг проводил активную работу по автоматизации бизнес-процессов. Оптимизирован и автоматизирован процесс подачи онлайн-заявок и обработки кредитной заявки по Госпрограмме «Енбек» по направлению «Животноводство». С 1 сентября 2020 года начат прием заявок по направлению «Животноводство» в Алматинской и Акмолинской областях, а со 2 ноября 2020 года прием заявок начат и в остальных регионах.

Кроме того, со 2 ноября также начат прием заявок по направлениям программы «Енбек», не относящимся к животноводству. В настоящее время поступило 348 онлайн-заявок, из них одобрено 245 заявок, выданы займы по 201 заявкам на 886,2 млн тенге.

Реализована система раннего оповещения при мониторинге кредитного портфеля на базе сервиса проверки стоп-факторов – на благонадежность и кредитоспособность заемщика, – через доступные государственные и иные внешние базы данных.

Стандартизированы бизнес-планы в зависимости от вида животных, от их количества и региона. Клиенту не нужно самостоятельно составлять бизнес-план, ему будет предоставлен индивидуальный бизнес-план из системы.

Потенциальный участник программы «Енбек», в режиме онлайн может направить заявку на проверку своего соответствия требованиям программы.

Исключена необходимость сбора справок, посещения филиалов дочерних организаций потенциальным заемщиком, исключена необходимость рассмотрения предоставленных документов и справок специалистами. Время на проверку потенциального заемщика требованиям Программы сокращено до 15 минут.

За счет автоматизации срок принятия предварительного решения сокращен до 15 минут, максимальный срок принятия окончательного решения сокращен с 15 до 3 рабочих дней, при отсутствии необходимости осмотра места бизнеса.

Автоматизирован процесс кредитования весенне-полевых работ по программе «Искер» через кредитные товарищества. Осуществлена интеграция информационных систем Аграрной кредитной корпорации и кредитных товариществ с системой CUCTUS. Это система кредитного конвейера для кредитных товариществ, разработанная совместно с ТОО «Первое кредитное бюро».

Разработана информационная система «Программный продукт по приему заявок по сельской ипотеке», в части реализации государственной услуги «Подача заявки на социальную поддержку специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» посредством шлюза и внешнего шлюза «электронного правительства» и осуществлена её интеграция с веб-порталом «электронного правительства».

В рамках исполнения приказа о запуске «Правительства для бизнеса» холдинг разместил паспорта мер государственной поддержки на egov.kz и едином портале «Правительство для бизнеса», реализован редирект на сайт холдинга.