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«КазАгро» генерирует убытки, а не доходы – Нурлан Нигматулин
23 Октября 2019 12:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин жестко высказался о финансовой политике холдинга «КазАгро», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Только по итогам 2018 года накопленный убыток «КазАгро» составил почти 400 млрд тенге. Получается, компания генерирует убытки вместо доходов. Вообще, что касается «КазАгро» – это какая-то загадочная структура, какой-то Бермудский треугольник: деньги попадают туда и безрезультатно исчезают. О неумелом руководстве деятельностью компании, о необходимости наведения там порядка говорил Касым-Жомарт Кемелевич, об этом говорят сами аграрии. Ну пожалуйста, возьмитесь!», - воззвал Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру сельского хозяйства Сапархану Омарову.Подход к решению вопроса, по словам спикера Мажилиса, должен быть серьезным.«Только, Сапархан Кесикбаевич, не с таким настроением: «у нас все хорошо, у БВУ все еще хуже». Что за подходы? Еще в Древней Греции говорили: урод радуется, когда видит уродливее себя. Чего радоваться, вы наведите у себя порядок», - отметил спикер.«Это хорошо, что вы сейчас собираетесь там трансформацию проводить. Но нужно кардинально поменять систему доведения бюджетных средств до сельхозпроизводителей. Так нельзя – взял и до свидания. Мы не можем допустить такие потери государственных средств», - добавил он.
Ключевые слова: КазАгро, Мажилис, Сельское хозяйство,
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