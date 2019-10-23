«КазАгро» генерирует убытки, а не доходы – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин жестко высказался о финансовой политике холдинга «КазАгро», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только по итогам 2018 года накопленный убыток «КазАгро» составил почти 400 млрд тенге. Получается, компания генерирует убытки вместо доходов. Вообще, что касается «КазАгро» – это какая-то загадочная структура, какой-то Бермудский треугольник: деньги попадают туда и безрезультатно исчезают. О неумелом руководстве деятельностью компании, о необходимости наведения там порядка говорил Касым-Жомарт Кемелевич, об этом говорят сами аграрии. Ну пожалуйста, возьмитесь!», - воззвал Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру сельского хозяйства Сапархану Омарову.

Подход к решению вопроса, по словам спикера Мажилиса, должен быть серьезным.«Только, Сапархан Кесикбаевич, не с таким настроением: «у нас все хорошо, у БВУ все еще хуже». Что за подходы? Еще в Древней Греции говорили: урод радуется, когда видит уродливее себя. Чего радоваться, вы наведите у себя порядок», - отметил спикер.«Это хорошо, что вы сейчас собираетесь там трансформацию проводить. Но нужно кардинально поменять систему доведения бюджетных средств до сельхозпроизводителей. Так нельзя – взял и до свидания. Мы не можем допустить такие потери государственных средств», - добавил он.