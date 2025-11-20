РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:00, 20 Ноябрь 2025

    KAZ Minerals открывает путь в профессию для детей сотрудников по всей стране

    В 2025 году Группа KAZ Minerals расширила программу поддержки талантливой молодежи. Теперь на общеобразовательные гранты могут претендовать дети сотрудников из любого региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Медяник Александр
    Фото: KAZ Minerals

    В этом году предприятия Актогай и Бозшаколь выделили 38 грантов, которые полностью покрывают расходы на обучение и, при необходимости, на оплату проживания. Также предусмотрена стипендия: 45 000 тенге в месяц для студентов колледжей, 55 000 тенге — для студентов вузов.

    Программа нацелена на подготовку специалистов в ведущих казахстанских вузах и колледжах. На сегодня освоено 13 грантов, пять из них получили дети сотрудников, выбравшие инженерные и технические специальности. Примеры преемственности поколений есть и на руднике в Актогае, и на Бозшаколе.

    Александр Медяник работает на Бозшаколе более 11 лет, он мастер буровзрывного участка. Его сын Антон поступил на «Горную инженерию». Антон с детства считал профессию отца важной и интересной и теперь ставит перед собой цель — освоить современные технологии горного дела.

    Медяник Антон
    Фото: KAZ Minerals

    Ербол Дарибаев — тоже грантник. Он студент второго курса геологоразведочного колледжа в Семее, учится по специальности «Охрана и рациональное использование природных ресурсов». Его отец Адилбек Дарибаев, слесарь-ремонтник на сульфидной фабрике Актогайского ГОКа, узнав о программе, предложил сыну подать документы. Ербол выбрал экологию, уверенный, что развитие современных предприятий невозможно без специалистов, которые отвечают за чистоту воздуха, воды и земли.

    Дарибаевы Адилбек и Ербол
    Фото: KAZ Minerals

    Еще один пример — Руслан Фатхиев и его сын Амир. Руслан работает слесарем по ремонту оборудования на Бозшаколе и считает надежность техники основой стабильного производства. Его сын выбрал инженерную специальность в сфере транспорта и технологий.

    — Мне всегда была интересна техника, поэтому инженерия — естественный выбор, — говорит Амир.

    Руслан Фатхиев и его сын Амир
    Фото: KAZ Minerals

    Руслан гордится сыном и уверен, что техническая профессия даст ему прочную основу для будущего.

    Всего с 2018 года KAZ Minerals поддержала 159 талантливых молодых людей. После обучения грантники проходят оплачиваемую стажировку, а затем получают постоянные должности, усиливая кадровый потенциал компании. Возможности профессионального роста доступны и действующим сотрудникам, которые повышают квалификацию в учебных центрах KAZ Minerals и других образовательных организациях.

    Работа Гранты Образование Молодежь
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
