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    Кайрату Кудайбергену снова продлили срок ареста

    24 Мая 2023, 15:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования и санкционировал продление срока нахождения под стражей в отношении К. до одного месяца, то есть до 21 июня.

    О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, а затем срок ареста продлевали несколько раз.

    В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом по прозвищу «Дикий Арман» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

    В июле прошлого года Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс
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