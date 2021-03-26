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    11:35, 26 Март 2021 | GMT +6

    Кайрата Нуртаса наказали за посещение тоя во время карантина в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанского певца Кайрата Нуртаса, которого застали на тое во время карантина в Алматы, оштрафовали на 87 510 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садуакас Байгабулов ответил, что певец был оштрафован на 30 МРП - это 87 510 тенге.

    «В ходе рейда в городе Алматы мониторинговыми группами был выявлен факт проведения мероприятий в одном из увеселительных заведений с участием более 80 человек. Среди посетителей был Кайрат Нуртас, который вместе с другими был доставлен в Управление полиции для составления протокола об административном правонарушении. Все были привлечены к штрафу в размере 30 МРП», - отметил Садуакас Байгабулов.


    Ранее сообщалось, что казахстанского певца Кайрата Нуртаса задержали на тое во время карантина в Алматы. Видео с его участием и другими посетителями ресторана было опубликовано в сети Facebook.

    Позже Кайрат Нуртас на своей странице в сети Instagram прокомментировал данное видео. Он пояснил, что находился на дне рождения у дяди.


    Теги:
    МВД РК Главная Видео Общество Алматы Правоохранительные органы
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