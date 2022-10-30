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    23:15, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Кайрат» вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов сыграл с французским клубом «Спортинг Париж», МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кака выставил следующий состав: Деннис, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов, Кайо Руис — Фернандиньо, Эдсон, Кайо Сезар, Акбаликов, Есенаманов, Диего Фаверо, Вилела, Карлос Санс.

    В первом тайме алматинцам удалось открыть счет усилиями Даурена Турсагулова (2-я минута), этот гол и стал единственным до перерыва. Во второй части игры французы стали рисковать и пропустили в пустые ворота от Кайо Сезара (24-я), увеличил разрыв Диего Фаверо (30-я), затем Болинья (32-я) и Финео (38-я) его сократили — 3:2.

    Таким образом, «Кайрат» по итогам трех игр набрал пять очков и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов.



    Фото: Никиты Басова, пресс-службы МФК «Кайрат»



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