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«Кайрат» выиграл «Тобол» и сохранил лидерство в КПЛ

26 Октября 2019 19:23
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«Кайрат» выиграл «Тобол» и сохранил лидерство в КПЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский футбольный клуб «Кайрат» одержал победу над «Тоболом» в премьер-лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский футбольный клуб «Кайрат» одержал победу над «Тоболом» в премьер-лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч 31-го тура чемпионата прошел на центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 2:0. В составе алматинцев отличились Георгий Жуков (74 мин) и Артур Шушеначев (90+4 мин).

Таким образом, «Кайрат» на 5 очков опережает команду «Астана», у которой в запасе одна игра. Столичный клуб завтра сыграет с «Актобе».

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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