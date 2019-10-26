«Кайрат» выиграл «Тобол» и сохранил лидерство в КПЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский футбольный клуб «Кайрат» одержал победу над «Тоболом» в премьер-лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский футбольный клуб «Кайрат» одержал победу над «Тоболом» в премьер-лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч 31-го тура чемпионата прошел на центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 2:0. В составе алматинцев отличились Георгий Жуков (74 мин) и Артур Шушеначев (90+4 мин).

Таким образом, «Кайрат» на 5 очков опережает команду «Астана», у которой в запасе одна игра. Столичный клуб завтра сыграет с «Актобе».