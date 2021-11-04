«Кайрат» вновь уступил «Карабаху» в матче Лиги конференций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский футбольный клуб «Кайрат» вновь потерпел поражение от азербайджанского «Карабаха» в домашнем матче группового этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра четвертого тура проходила на центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 1:2.

Первый тайм подопечные Курбана Бердыева провели активно, неоднократно имели возможность поразить ворота соперника, однако завершить комбинации им не удавалось. Счет был открыт только во втором тайме. Первыми забили гости - на 58 минуте отличился сенегалец Ибраима Ваджи.

Спустя десять минут алматинцы сравняли счет, Хосе Канте неожиданным ударом перебросил мяч через вратаря. Однако радость «желто-черных» длилась недолго. На 72 минуте похожий гол забил Абделла Зубир. Далее хозяева поля пытались вернуть паритет, но все попытки были тщетными. «Кайрат» потерпел третье поражение и с одним баллом остался на третьей строчке в турнирной таблице H, а «Карабах» заработал 10 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. На втором месте идет швейцарский «Базель», который сыграет с кипрской «Омонией».

Напомним, первый матч «Кайрата» и «Карабаха» прошел в Баку и закончился победой хозяев со счетом 2:1, причем победный гол «Карабах» забил на 90+1 минуте.