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    «Кайрат» вырвал победу у «Семея» в первом матче финала чемпионата Казахстана по футзалу

    АФК «Кайрат» одержал победу над «Семеем» в первом матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» вырвал победу у «Семея» в первом матче финала чемпионата Казахстана по футзалу
    Фото: instagram.com/fcsemey

    Встреча, прошедшая в Семее, завершилась вничью в основное время — 2:2. В составе гостей отличились Атирсон на 4-й минуте и Жулио Сезар Занотто на 24-й.

    Хозяева площадки дважды сумели восстановить равновесие благодаря дублю Габриэля Кандидо, который забил на 15-й и 37-й минутах.

    Победитель первого финального противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались футзалисты «Кайрата» — 6:5.

    Алматинский клуб повел в финальной серии чемпионата Казахстана. Второй матч состоится 20 июня в Семее, после чего команды продолжат борьбу за титул в Алматы.

    Напомним, в мае этого года «Кайрат» сменил главного тренера.

    Семей Спорт спортсмены Казахстана Футзал ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор