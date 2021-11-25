«Кайрат» уступил «Базелю» в Лиге конференций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский футбольный клуб «Кайрат» уступил швейцарскому «Базелю» в матче группового раунда Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра проходила на центральном стадионе Алматы под эгидой бережного отношения к экологии под девизом «Чистый город - общая победа» и завершилась со счетом 2:3.

Счет в матче открыл бразильский форвард Вагнер Лав, который провел последний домашний матч за «Кайрат». Он нанес точный удар с близкой дистанции, получив голевой пас от Жоау Паулу. Далее в конце первого тайма гости сравняли счет с пенальти. Отличился Артур.

Во втором тайме алматинцы вновь вышли вперед - на 56 минуте забил Камо Оганесян. Но спустя 13 минут Эдон Жегрова в составе швейцарцев точно пробил издали в верхний правый угол ворот и вернул паритет в счете. Спустя четыре минуты Пайтим Касами вывел «Базель» вперед. Матч в итоге завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

После этой победы швейцарцы заработали 11 очков и занимают пока первую строчку в турнирной таблице, а алматинцы с одним баллом расположились на последнее место.

Напомним, первый матч «Кайрата» и «Базеля» в группе состоялся в сентябре в Швейцарии и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Стоит отметить, что это был первый экологический футбольный матч в Казахстане. На территории стадиона были расставлены баки для раздельного сбора перерабатываемых твердых бытовых отходов. В рамках мероприятия после матча болельщики и волонтеры будут привлечены к уборке стадиона и сортировке мусора.

Ранее алматинский клуб призвал жителей города к осознанному потреблению и осветить проблему большого количества мусора, оставляемого болельщиками на стадионе после игры.

Фото пресс-службы ФК «Кайрат»