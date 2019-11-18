«Кайрат» стартует в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 21 по 24 ноября в Алматы пройдут матчи элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием АФК «Кайрат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда-хозяйка определилась в ходе жеребьевки данного этапа. Матчи примет Дворец спорта имени Балуана Шолака.

По итогам жеребьевки, алматинцы были определены хозяевами группы С, где соперниками подопечных Кака станут испанский «Эль Посо», португальская «Бенфика» и итальянский «Песаро».

«Соперники в нашей группе все сильные, уровень одинаковый у всех. Я никогда не видел такой сложной группы, в какую мы попали. Но это ничего, мы дома играем, зрители и болельщики всегда нас будут поддерживать и это даст нам энергию. Не сомневаюсь, мы будем очень хорошо играть», - заявил игрок казахстанского клуба Игита.

Как известно, в этом сезоне команду покинули лидеры Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов и Тайнан да Силва Рего . В команду сейчас пришли новые молодые казахстанские игроки.

«Для Тайнана сейчас тяжело найти замену. Он был лидером на площадке. Мы выбрали двух молодых казахстанских футболистов. Пока им тяжело, но это временно. Каждому игроку нужно время для адаптации. Эти футболисты, когда придет время, будут радовать вас», - сказал главный тренер Кака.

Он также добавил, что Дуглас и Игита недавно получили травмы.

«На Игиту мы надеемся. Когда начинаются такие турниры, как УЕФА, он становится сильнее. А Дуглас не тренируется. Ходит на лечение. Его участие в турнире стоит под вопросом», - заявил Кака.

В свою очередь, президент клуба Кайрат Оразбеков добавил, что команда сейчас еще в поиске игроков на позиции Тайнана.«Замену такому игроку за короткий срок практически невозможно. Зато мы будем пытаться найти игрока подобного уровня. Мы много атакуем, но мало забиваем. Мы работаем над этим, мы ищем игрока в этом амплуа, но таких игроков, к сожалению, очень мало», - сообщил Кайрат Оразбеков. По его словам, в финал четырех, который пройдет в апреле следующего года, смогут попасть только сильнейшие 4 команды с каждой группы, и для этого команда сделает все возможное для выхода в следующий этап.

Напомним, «Кайрат» трижды принимал матчи Финального раунда и четыре раза игры элитного раунда. А в этом году в Алматы прошел Финал четырех Лиги чемпионов, победителем которого стал «Спортинг», обыграв в финале алматинцев со счетом 2:1.

В этом сезоне в элитный раунд ЛЧ прошли сразу два казахстанских клуба – «Кайрат» и «Аят».

Всего «Кайрат» выигрывал футзальную Лигу Чемпионов (ранее турнир назывался Кубок УЕФА) дважды - в сезонах-2012/13 и 2014/15. Однако в двух домашних турнирах казахстанский клуб до этого сезона занимал лишь третье место.

Расписание трансляций матчей элитного раунда с участием АФК «Кайрат»:

21 ноября 2019 г. (четверг)

18:55 – 20:40. Футзал. Лига Чемпионов. «Эль-Посо» – АФК «Кайрат».

Прямая трансляция из Алматы

Повтор в 00:00 на телеканале «Хабар»

22 ноября 2019 г. (пятница)

18:55 – 20:40. Футзал. Лига Чемпионов. АФК «Кайрат» – «Песаро».

Прямая трансляция из Алматы

Повтор в 00:00 на телеканале «Хабар»

24 ноября 2019 г. (воскресенье)

17:55 – 19:40. Футзал. Лига Чемпионов. АФК «Кайрат» - «Бенфика».

Прямая трансляция из Алматы

Повтор в 00:00 на телеканале «Хабар»