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    18:32, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» сразится с «Олимпией» в первом раунде Лиги чемпионов

    В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой определился следующий соперник алматинского «Кайрата», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гол: «Кайрат» открыл счет в матче за Суперкубок Казахстана
    Фото: Kazinform

    В первом раунде квалификации «Кайрат» встретится со словенской «Олимпией» (Любляна). Первый матч пройдет 8 или 9 июля в Словении, а ответный — 15 или 16 июля в Алматы.

    Отметим, что в двух последних сезонах «Кайрат» в еврокубках не принимал участия. В последний раз клуб представлял Казахстан на международной арене в сезоне-2022/23, когда сошел с дистанции на втором квалификационном раунде Лиги конференций, уступив венгерской «Кишварде» (0:1, 0:1). 

    Примечательно, что тогда впервые со взрослой командой на выезд отправился Дастан Сатпаев, но на поле не вышел. Отметим, что Сатпаев является главной надеждой казахстанского футбола. В следующем году футболист перейдет в стан лондонского «Челси».

    В новом евросезоне Казахстан также представят «Актобе», «Ордабасы» и «Астана».

    Теги:
    Спорт Футбол Словения Алматы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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