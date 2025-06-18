«Кайрат» сразится с «Олимпией» в первом раунде Лиги чемпионов

В первом раунде квалификации «Кайрат» встретится со словенской «Олимпией» (Любляна). Первый матч пройдет 8 или 9 июля в Словении, а ответный — 15 или 16 июля в Алматы.

Отметим, что в двух последних сезонах «Кайрат» в еврокубках не принимал участия. В последний раз клуб представлял Казахстан на международной арене в сезоне-2022/23, когда сошел с дистанции на втором квалификационном раунде Лиги конференций, уступив венгерской «Кишварде» (0:1, 0:1).

Примечательно, что тогда впервые со взрослой командой на выезд отправился Дастан Сатпаев, но на поле не вышел. Отметим, что Сатпаев является главной надеждой казахстанского футбола. В следующем году футболист перейдет в стан лондонского «Челси».

В новом евросезоне Казахстан также представят «Актобе», «Ордабасы» и «Астана».