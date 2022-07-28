28 Июля 2022 14:05

«Кайрат» взял воспитанника академии на матч с «Кишвардой»

В четверг алматинский «Кайрат» проведет ответный поединок второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА против ФК «Кишварда» из одноименного города в Венгрии. В рамках мотивационной системы академии клуба тренерский штаб желто-черных решил взять на заграничный выезд игрока команды U-15 Дастана Сатпаева.

Первый матч в Алматы завершился победой венгров с минимальным счетом (1:0). Эксперты портала Всепроспорт уверены, что подопечным Кирилла Кекера придется крайне непросто в гостях, а сама игра завершится с небольшим количеством голов. При этом для прохода в следующую стадию казахстанской команде необходимо выигрывать с разницей минимум в два гола.

В такой ситуации нападающий команды до 15 лет наверняка не выйдет на поле, но приобретет ценный опыт от поездки со взрослой командой. Пресс-служба «Кайрата» сообщает, что выбор в пользу Сатпаева был сделан по четырем критериям: успеваемости, дисциплине, результатам физических тестов и оценке тренерского штаба.

Поединок между «Кайратом» и «Кишвардой» в Алматы состоялся неделю назад. Венгры чаще владели мячом и атаковали, а единственный гол был забит в концовке встречи – на 82-й минуте отличился албанец Ясир Асани.

После этого желто-черные сыграли матч в Кубке Казахстана против «Атырау» и одержали гостевую победу со счетом 3:2. «Кишварда» в выходные не играла, поскольку сезон в чемпионате Венгрии стартует лишь в эту пятницу.

Встреча на стадионе «Варкерт» в Кишварде начнется в четверг, 28 июля, в 22:00 по времени г. Нур-Султан. Главный судья – Теули Хрисовалантис из Кипра.