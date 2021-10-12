Кайрат Сарыбай: Выдвижение кандидатуры Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА – справедливое решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, выйдя к прессе по итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заявил, что выдвижение кандидатуры Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов - это разумное и справедливое решение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть процедура умолчания - это практика в международных организациях, когда то или иное предложение той или иной стороны выносится на рассмотрение государств-членов. Если государства-члены не выражают свой отказ, свое возражение, значит, что решение принимается консенсусом по умолчанию», - пояснил Кайрат Сарыбай.

Журналисты поинтересовались у Кайрата Сарыбая, когда станут известны результаты процедуры.

«Зависит от того, как номинировавшая сторона попросит секретариат поставить сроки. Поэтому я не думаю, что это займет много времени, поскольку и в ходе дебатов, и в ходе выступления подавляющее большинство высказались в поддержку. Я думаю, что это совершенно разумное и справедливое решение, что возглавить Совет мудрецов должен никто иной, как основатель», - добавил К. Сарыбай.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру учредителя СМВДА Елбасы Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов организации.