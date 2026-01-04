09:43, 04 Январь 2026 | GMT +5
«Кайрат» отправился на первый сбор в ОАЭ без Дастана Сатпаева
Нападающий Дастан Сатпаев, полузащитники Олжас Байбек и Азамат Туякбаев не вошли в состав футболистов, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе команды в Абу-Даби (ОАЭ), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.
Руководство клуба приняло решение не привлекать этих игроков на УТС, так как они в данный момент проходят лечение и находятся на этапе реабилитации.
Под руководством главного тренера Рафаэля Уразбахтина на первый сбор в ОАЭ отправятся 25 футболистов. Мероприятие пройдет с 4 по 15 января. Команда проведет два контрольных матча: с азербайджанским «Нефтчи» (9 января) и хорватским «Вараждином» (14 января).