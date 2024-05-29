Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Кайрат»

Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с 41-летним специалистом Александром Кержаковым, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

Кержаков Александр Анатольевич — лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).

Будучи игроком, помимо «Зенита», выступал за испанскую «Севилью», швейцарский «Цюрих» и московское «Динамо». Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги.

Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в Академии ФК «Зенит». С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы «Томь» и «Нижний Новгород», кипрский «Кармиотисса» и сербский «Спартак» Суботица.

В этом году Кержаков прошёл стажировку в испанской «Севилье» и итальянском «Интере».

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