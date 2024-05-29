РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 29 Май 2024 | GMT +6

    Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Кайрат»

    Александр Кержаков
    Фото: ФК "Кайрат"

    Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с 41-летним специалистом Александром Кержаковым, сообщает  со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Кержаков Александр Анатольевич — лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).

    Будучи игроком, помимо «Зенита», выступал за испанскую «Севилью», швейцарский «Цюрих» и московское «Динамо». Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги.

    Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в Академии ФК «Зенит». С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы «Томь» и «Нижний Новгород», кипрский «Кармиотисса» и сербский «Спартак» Суботица.

    В этом году Кержаков прошёл стажировку в испанской «Севилье» и итальянском «Интере».

    Ранее сообщалось о назначении нового президента футбольного клуба «Ордабасы».

    Теги:
    Спорт Футбол Назначения Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!